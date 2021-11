Acolfutpro explicó alcances de la investigación a Dimayor y 16 clubes

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) explicó, en una rueda de prensa, los alcances de la investigación que la Superintendencia de Industria y Comercio abrió contra 16 clubes y contra la División Mayor del Fútbol Colombiano.

Jairo Rubio, exsuperintendente de industria y comercio y apoderado de Acolfutpro en el caso, dijo que la denuncia se presentó debido a que se está violando la libre competencia.



(Lea también: Inminente anuncio de José Pékerman como nuevo técnico de Venezuela)

Qué originó la denuncia que generó la investigación

"La denuncia parte bajo la premisa de que la libre competencia también aplica al mercado laboral. Comenzamos a revisar las conductas que vienen realizando tanto los equipos profesionales como la Dimayor y la FCF. La presentamos en abril, la complementamos en julio y de nuevo lo hicimos la semana pasada. A nuestro parecer, los clubes, con el auspicio de la Dimayor y la Federación, vienen realizando prácticas restrictivas de la competencia", explicó Rubio.

Facebook Twitter Linkedin

Jairo Rubio, exsuperintendente de Industria y Comercio. Foto: Archivo EL TIEMPO

La agremiación presentó documentación según la cual los clubes profesionales, con el auspicio de la Dimayor, han creado listas negras en las que incluyen jugadores que no pueden ser contratados por otros clubes.



"Presentamos pruebas documentales de directivos a los demás equipos para que esos futbolistas no sean contratados. Pero no solamente eso, hacen acuerdos para efectos de no contratar a un futbolista que renuncie a la vinculación en el último año de contrato", explicó Rubio.



Aunque Acolfutpro espera que se haga publico el documento de la apertura de la investigación a la Dimayor y a los clubes, sus voceros aseguran que hay otros elementos adicionales.



"Nos preocupa otra práctica, los estatutos y reglamentos, porque ahí se constituyen prácticas anticompetitivas en especial en materia de acuerdos. Cada club debe tomar su decisión en forma autónoma", explicó Rubio, y habló de los derechos de imagen: "Es legal que cada club pida a sus jugadores que los cedan, lo que no es legal es que cada club pida lo mismo".



Acolfutpro también denunció la práctica según la cual los clubes quedan impedidos para inscribir jugadores en caso de una disputa con otro club, tal como sucedió con Nacional en el caso de litigio con Cortuluá por los derechos deportivos de Fernando Uribe.



(Además: Debate abierto: ¿Lewandowski merecía más el Balón de Oro que Messi?)



"Las diferencias económicas que pueden surgir entre los clubes no puede afectar los derechos de los jugadores, que se vean afectados por eso, que por esas disputas no puedan estar en el mercado", aseguró Rubio.

Qué vías les quedan a los clubes que son investigados

El apoderado de Acolfutpro dijo que los clubes tienen tres vías para resolver este caso: presentar la documentación en su defensa, para lo cual tienen 20 días hábiles; ofrecer garantías para subsanar los efectos de ese boicot, con lo cual quedarían libres de sanción, o reconocer su culpa y ofrecer beneficios de colaboración, con lo cual podrían quedar exentos hasta por el 100 por ciento de la sanción.



En la denuncia se presentaron al menos cinco casos de jugadores afectados por estas prácticas. "Acá lo importante no es saber quiénes fueron los afectados, eso se sabrá cuando se haga pública la investigación. Lo que importa es que esto nunca se vuelva a presentar", aseguró Rubio.



DEPORTES