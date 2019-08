El conflicto de Rafael Carrascal, bajo la mirada de Acolfutpro

El caso de Rafael Carrascal revivió viejos fantasmas de vetos a jugadores en el fútbol colombiano, un tema que ya parecía superado. Hace unos 15 o 20 años, el que reclamaba sus derechos terminaba sin poder jugar. Los casos se contaban por montones.

Carrascal presentó su renuncia al Deportes Tolima el 11 de julio. Luego arregló con América, pero su club de origen lo inscribió en planilla para el partido contra Rionegro Águilas, sin que el sincelejano estuviera siquiera en el estadio. Ahí comenzó el conflicto. Cabe recordar que, por reglamento de Dimayor, si un futbolista aparece en la planilla para un partido con un club, no puede jugar con otro en el mismo torneo.

Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), explica lo que sucede con el jugador, que fue habilitado provisionalmente el viernes, y las repercusiones de este caso.



¿Por qué ustedes hablaban de un veto a Carrascal?

En el caso de Carrascal, se le vulneraba el derecho al trabajo si no lo habilitan para actuar. En esa situación, sería vetado unánimemente por la Dimayor, pues el jueves, en la asamblea de clubles, hubo presidentes que le dijeron a Tulio Gómez, el máximo accionista del América, que no lo inscribiera, que iban en contra del negocio. Además, esa inscripción que hicieron de Carrascal no era legal, porque él ya estaba en Cali. No tiene contrato vigente con el Tolima, él presentó su renuncia. Pero para impedirle participar en el torneo, lo inscriben en planilla.

La crítica del Tolima es que se sienten perjudicados. ¿Cómo hace un club para, como ellos dicen, cuidar su patrimonio?

Nadie está diciendo que el jugador se vaya impune. El Estatuto del Jugador establece unos factores objetivos que van a operar si se mantiene la inscripción y le permiten trabajar, para valorar lo que corresponde: primero, el valor del convenio deportivo. Y segundo, el valor de su contrato y el tiempo que le queda por cumplir. En el caso de Carrascal, Tolima recibió ofertas y el señor (Gabriel) Camargo no las aceptó. Nadie está obligado a quedarse a trabajar donde no quiere.



Tolima está pidiendo un millón y medio de dólares.

Acá le hablo como miembro de la Cámara de Resolución de Disputas de la Fifa. En Colombia, las cláusulas de rescisión son ilegales y la Fifa, en su regulación, respeta las leyes de cada país. Tampoco existen, por ejemplo, en Chile, en Inglaterra. El cálculo con Carrascal es el siguiente: el convenio deportivo era de 500 millones de pesos. Le quedaba año y medio de contrato, entonces hay que calcular ese tiempo y el salario del jugador. Esa es la indemnización.

¿Qué repercusión puede tener este asunto?

Acá nadie ha dicho que el jugador no se vaya a pagar, América tiene que pagar. A ellos, a los directivos, les da miedo los equipos chicos que ponen cláusulas en contratos pírricos, que contratan casi gratis. ¿Cuánto te costó? jugadores que llegan gratis, ¿cómo van a demostrar que ellos invirtieron? Ese es el miedo.



Si el tema es de la comisión del estatuto del jugador, ¿por qué se estaba hablando en la asamblea de clubes?

Acá queda claro que las comisiones no tienen ningún tipo de autonomía, porque las decisiones se están tomando en la asamblea. Entonces, que no sigan armando comisiones en las que están magistrados y en las que, incluso, está la propia ministra de Justicia, Margarita Cabello. Los que hacen parte de esas comisiones son unos payasos que se prestan para mantener un circo que es el fútbol colombiano, para darle una legitimidad que no tiene.



La comisión del estatuto del jugador se reunió el miércoles, pero la notificación llegó el viernes.

Eso es lo que hemos conversado, lo único que le pedimos es que se pronuncien. Les quedaba muy difícil no admitir el registro y la habilitación provisional: hay un mandado de los reglamentos y de la Corte Constitucional. Que juegue y que vayan a la Cámara de Resolución.



