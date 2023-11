'Es un manoseo a los futbolistas', Acolfutpro contra la Federación y la Dimayor

Acolfutpro arremetió este jueves contra los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) por los constantes incumplimientos en las negociaciones que se llevan a cabo junto con el Ministerio del Trabajo.

A través de un comunicado oficial, la organización gremial explicó que "Frente a la infructuosa gestión del Ministerio del Trabajo para iniciar la negociación colectiva del pliego de peticiones presentado por Acolfutpro a la Dimayor y a la FCF en septiembre de 2019, es necesario dejar expuestas las causas de ese intento hasta ahora fallido".



Acolfutpro afirmó que ha asistido a todas las reuniones del Ministerio de Trabajo, para resolver los temas que permitan mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores (jugadores de fútbol) y para que "se mejore la calidad del espectáculo y se vean favorecidos todos los grupos de interés de la industria del fútbol".

Facebook Twitter Linkedin

Fútbol colombiano. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

"La FCF y la Dimayor han cuestionado su condición de empleadores, a pesar de que claramente determinan las condiciones de empleo, como el calendario de las competencias, la liga femenina, el estatuto del jugador, etc. Han debatido el carácter de representantes de los trabajadores de nuestra asociación; debaten sobre la naturaleza de las peticiones de los futbolistas, arguyendo que solo son cuestiones deportivas y no derechos laborales", explicó en el comunicado.



Le contamos: Patriotas vence a Fortaleza y sueña con el regreso a la A



Y añadió: "Han deslegitimado la autoridad del Ministerio del Trabajo y han negado que exista la negociación por rama de actividad, contrariando la doctrina internacional, las normas y la jurisprudencia nacional, los antecedentes nacionales e internacionales, incluso las mismas experiencias del fútbol. Los conocedores de esta industria saben que, en el mundo del fútbol, existen convenios colectivos producto de la negociación entre el sindicato nacional y la liga que organiza la competencia".



Acolfutpro alega que los directivos de la Dimayor y la FCF incumplieron el compromiso suscrito de iniciar las negociaciones: "En esta oportunidad en la mesa de diálogo, porque los representantes de la Dimayor y la FCF han expresado que no tienen facultades para negociar y que en el evento de que se llegase a un acuerdo este no se depositaría en el Ministerio del Trabajo, conforme al Artículo 469 del C.S.T. que establece que 'Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto'".

Facebook Twitter Linkedin

Leonardo Castro y Adrián Ramos. Foto: César Melgarejo y Dimayor

Además, señalaron que están inscritos en el Ministerio del Trabajo como sindicato y a pesar de tener el registro sindical desde la Dimayor y la FCF "se niegan al deber legal de depositar en la misma institución el probable acuerdo".



Por último explicaron: "Esa actitud es un manoseo a los futbolistas representados por Acolfutpro, al Ministerio del Trabajo, a la opinión pública y a la industria del fútbol en general. Demandamos que los directivos otorguen plenos poderes a sus representantes para iniciar una negociación de buena fe. Por nuestra parte, insistimos en nuestro compromiso de llegar a un acuerdo que sea exigible, honrado por las partes, que reivindique los derechos de los futbolistas a dignificar su profesión para que se pueda fortalecer la industria del fútbol colombiano y pedimos a Mintrabajo que, de no iniciarse formalmente la negociación colectiva, imponga las sanciones establecidas en el C.S.T.".

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO