La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) celebró la decisión del Ministerio del Trabajo de darle luz verde a una negociación con la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor para buscar un pacto colectivo.

Hasta ahora, las dos entidades rectoras de este deporte se habían negado sistemáticamente a negociar con los jugadores, argumentando que no eran los empleadores de los futbolistas. Sin embargo, Mintrabajo aseguró que, si bien ese tema es cierto, “sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas”.



Acolfutpro espera que se destraben las negociaciones



“Se abre una excelente oportunidad para negociar las peticiones que presentamos desde el 11 de septiembre de 2019. Se han removido todos los obstáculos con la resolución del ministerio porque claramente establece que la Dimayor y la federación, a pesar de no ser empleadores directos de los futbolistas, sí regula sus condiciones de empleo, como lo hemos venido diciendo nosotros. Todo con fundamento en los convenios de la OIT 87, 98 y 154, que abren la puerta para una negociación colectiva”, le dijo Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, a EL TIEMPO.



“Lo único que ha hecho el ministerio es aplicar el marco constitucional de esos convenios, que hacen parte del bloque constitucional, que hacen parte de la constitución. El código laboral está vigente desde 1950, es un código vetusto, que no se ha actualizado, y por el hecho de que no regule específicamente la negociación por rama o sector económico no quiere decir que no se pueda hacer”, agregó González Puche.



La decisión de Mintrabajo deja en claro la relación entre los jugadores y las entidades que manejan el fútbol en el país. “La Dimayor y la Federación sí regulan las conficiones de empleo, las vacaciones, el estatuto del jugador. El torneo de fútbol femenino no lo hacen los clubes, lo hace la Dimayor, y ellos plantean asuntos que son de la Federación y la Dimayor. Ninguno de los clubes de manera directa puede resolver ni lo del torneo ni las vacaciones”, aseguró el director ejecutivo de la agremiación.



González Puche aseguró que ya se retomaron contactos para dar un paso adelante en la negociación colectiva.



“Ya removidos los obstáculos el siguiente paso es sentarse a negociar, esa es la invitación que estamos haciendo: estamos buscando a los presidentes de los clubes, informándolos, y creando un ambiente propicio para que se dé una negociación colectiva de una vez por todas”, explicó. “Es una excelente oportunidad para avanzar, para construir unas reglas entre todos para el fútbol colombiano, y creo que llega en un muy momento, con la reelección de la cúpula del fútbol colombiano para efectos de tener esa puerta para negociar temas y poner a plantear. Sabemos que los clubes tienen necesidades y se puede concertar”, concluyó.



