Un equipo se accidentó ¡y la Difútbol le dio el partido por perdido!

Un fuerte accidente sufrió el plantel del club Real Boyacá, que se desplazaba a Barranquilla para jugar este sábado contra La Arenosa FC, en la semifinal del torneo Nacional Sub-23 de fútbol, organizado por la División Aficionada (Difútbol).

El percance ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando el bus que transportaba al equipo se volcó en inmediaciones de San Antonio (Cesar). Aún no se conocen las causas del accidente.



Lo más increíble del asunto es que la Difútbol le dio el partido por perdido, por no presentarse a la hora señalada en el estadio de Puerto Colombia. "La presidenta de La Arenosa dijo que todo era un montaje de nosotros para no jugar", le dijo a EL TIEMPO el técnico de Real Boyacá, el exjugador de Santa Fe y Millonarios Harold Morales.



De acuerdo con la imagen suministrada por el club, en el sector del accidente estaba lloviendo.

El bus que llevaba a la delegación del Club Real Boyacá Sub-23 y que se dirigía a Barranquilla se accidentó. El equipo dirigido por el bogotano Harold Morales iba a encarar la semifinal del torneo nacional de la Difútbol pic.twitter.com/KxsqbKaJ9N — Oscar Ostos (@oscarostos) November 9, 2019

Ninguno de los integrantes del equipo, ni tampoco del cuerpo técnico sufrió heridas de consideración.



Real Boyacá y La Arenosa FC disputaban una de las semifinales. Los otros clasificados a esta fase fueron Deportivo Independiente Popayán y Lyon.



DEPORTES