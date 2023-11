Alberto Gamero, tranquilo, pero señaló el principal error de Millonarios

Es claro que en el camerino de Millonarios había alegría, mientras que en el de Nacional la tristeza invadía a los jugadores y cuerpo técnico, luego de la derrota 0-1 a manos del elenco bogotano en el Atanasio Girardot.

Alberto Gamero, DT de Millonarios, analizó el compromiso.

Muy claro

El partido. “Vimos varios videos de Nacional. En los primeros minutos fue un equipo intenso. La idea fue mantener el cero en los primeros minutos”.



Las virtudes. “Ganamos un partido a un equipo fuerte, ofensivo. Hicimos un gran partido y nos defendimos bien. El rival fue un gran rival y nos vamos contentos con este marcador, con los tres puntos”.



El análisis. “Nacional dominó el partido por momentos. Tuvo mucho el balón Duque y Mejía porque les dimos espacios, pero de ahí en adelante jugadas claras no tuvieron. Las jugadas claras las tuvimos nosotros”.



La idea. “Lo que hicimos fue tratar que Nacional no nos hiciera daño. Por eso destaco la capacidad defensiva del equipo”.



Los peligros. “Es el mismo plantel de Nacional. Le ganamos a un buen equipo. Hicimos un buen trabajo. El hecho de que hagamos ganado no quiere decir que ellos no jugador bien, al contrario, lo hicieron bien. Ganando 1-0 es normal que el rival empuje, pero los controlamos”.



El error. “Los jugadores deben cumplir las fases defensivas y ofensivas, ese es el fútbol moderno. Cuando no se tiene el balón hay que defender y cuando se tiene la pelota hay que ir a la ofensiva. Ganamos un partido, pero tenemos los pies en la tierra. Este grupo es muy duro. Nos quedan un camino muy largo y tenemos partidos muy complicados, pero me voy tranquilo, aunque erramos muchos goles”.



