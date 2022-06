El partido entre Millonarios y Junior estuvo cargado de incidentes. Los ánimos se calentaron por la pérdida constante de tiempo del equipo visitante, el desespero del local por no poder ganar y la floja actuación del árbitro Alexander Ospina, que no supo manejar el juego.

Una de las acciones reprobables del partido ocurrió mientras los equipos regresaban al camerino al término de la primera etapa. Óscar Fernando Cortés, delegado y gerente deportivo de Millonarios, le dio un golpe a Walmer Pacheco, lateral del Junior.



La rápida intervención del gerente deportivo del Junior, Héctor Fabio Báez, que se llevó al jugador al vestuario, impidió que el problema pasara a mayores. Sin embargo, en las redes sociales, hinchas de Junior y periodistas barranquilleros no dejaron de mostrar la agresión de Cortés.

El video de la agresión de Óscar Cortés a Walmer Pacheco

Señores de la @Dimayor, me imagino que habrá una sanción ejemplarizante para el delegado de @MillosFCoficial Oscar Cortés que agredió a Walmer Pacheco y lo vio todo el país. pic.twitter.com/ifXCagWQxp — Fabio Poveda (@FabioPovedaRuiz) June 9, 2022

¿A qué castigo se expone Óscar Cortés? El Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol establece una sanción para acciones de este equipo.

Qué dice el Código Disciplinario sobre esta acción



El artículo 63 del código establece una "Suspensión de cuatro (4) a diez (10) fechas y multa de treinta (30) a cuarenta (40) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción en caso de vías de hecho (codazos, puñetazos, patadas etc.) contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido".



Cortés no había tenido antecedentes de este tipo, por lo cual se estima que le apliquen la pena mínima, es decir, cuatro partidos.



Salvo que la Comisión Disciplinaria del campeonato decida reunirse de urgencia para estudiar el caso, la posible sanción a Cortés se conocería la próxima semana.



