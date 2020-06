24 clubes se reúnen para 'defender la institucionalidad' del fútbol

Una nueva reunión de clubes del fútbol colombiano se llevó a cabo este viernes de manera virtual, con la presencia de 24 dirigentes y la ausencia de los 12 opositores.

La reunión tuvo como tema principal una clara defensa de la "institucionalidad", como dijo uno de los dirigentes consultados.



EL TIEMPO preguntó si la intención era la de un apoyo a la gestión de Jorge Enrique Vélez en la presidencia de la Dimayor, y la respuesta fue que no era un encuentro pro-Vélez o no Vélez, "es ·la institucionalidad y el fútbol".



Los dirigentes analizan la manera de ayudar al pronto regreso de la actividad del fútbol en Colombia, en espera de que se entreguen los protocolos del Ministerio de Salud. Además, insistieron en evitar declaraciones haciendo ataques a otros presidentes, y por el contrario promover la armonía. También hablaron de posibles opciones para la reanudación del campeonato.



Esta semana se habían reunidos representantes del sector opositor con los no opositores para intentar un diálogo positivo entre las partes. Los clubes opositores han insistido en su rechazo a la gestión del presidente Vélez.



