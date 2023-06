La celebración del cumpleaños número 77 de Millonarios, masivamente pacífica, terminó siendo empañada por unos indignantes hechos de violencia perpetrados por barras bravas, en el barrio de Santa Librada, en Usme.

Barras bravas de Millonarios destrozan casa en Usme

Hinchas de Millonarios en el juego contra el Medellín.

Según la denuncia de las víctimas, cerca de 200 barras bravas decidieron atentar contra una casa en la que se hospedan varias familias. Todo, dicen, porque un hombre que iba para el predio vestía una prenda de color verde.



Los sujetos destruyeron la fachada con piedras y palos, ingresaron a la vivienda y robaron pertenencias.



"Llegan porque un amigo llevaba un buzo verde, le decían que era hincha de Nacional y nosotros decíamos que no eramos de ningún equipo...", relató la víctima en diálogo con CITYTV.



"Nos empezaron a sacar cuchillos y empezaron a robarlo. Yo salí a mi casa y me encerré", prosiguió el afectado.



Al ver correr a una de las víctimas, los barristas optaron por perseguirlo hasta su casa. Allí, con palos y piedras, destruyeron la fachada para poder ingresar.



"Me destrozan mi casa, me le roban las cosas a mi hija, le destrozaron la moto a mi esposa...", narró el hombre, en charla con CITYTV.



"Casi que lo matan a mi hijo", dijo una mujer, al borde del llanto, sobre los desmanes.

En la casa afectada vivirían varias familias que, tras lo ocurrido, piden acompañamiento de las autoridades.La Policía Metropolitana de Bogotá informó que dos adultos fueron capturados y un menor de edad fue aprehendido.

*Con reportería de Mayra Tenorio y Camilo Garzón, de CITYTV