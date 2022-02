La cita siempre es en la parte alta de la localidad San Cristóbal Sur, en Bogotá, muy cerca de la Reserva Natural Entrenubes, en la antigua vía al llano. Allí, ni el intenso frío que baja de la cordillera oriental ni la cruda realidad del sector impiden que los jóvenes del Club Equipo Serrano busquen construir un proyecto de vida gracias a las Artes Marciales Mixtas (MMA por sus siglas en inglés).

Su entrenador, el ‘profe’ Fredy Serrano, quien es nacido en la localidad, intenta impulsar desde la autogestión a las nuevas generaciones de luchadores colombianos para llevarlos a los mejores eventos de combate del mundo porque “si él pudo, quien le va a decir a sus alumnos que no”.

Fredy Serrano entrena a cerca de 50 jóvenes en Patio Gaviotas, en la parte alta de San Cristobal Sur. Foto: EL TIEMPO

‘Aquí se entrena un campeón olímpico’

Son las 7:45 de la noche de un viernes frío en la capital colombiana. El clima es aún más penetrante sobre la cúspide de una de las partes más altas del sector conocido como Patio Gaviotas, al sur occidente de la ciudad. En una de sus calles, se esconde un gimnasio de Artes Marciales Mixtas lleno de historia, pero sobre todo, abarrotado de sueños, que buscan ser alcanzados con cada puño, patada y derribo.

Fredy Serrano en los Juego Olímpicos de Beijing 2088. Foto: Cortesía Fredy Serrano

“Aquí se entrena un campeón olímpico” es la primera frase que se encuentra en las paredes del gimnasio al pisar los primeros escalones del lugar. Y es que de olimpiadas sabe el ‘profe’, pues tras 20 años de carrera en lucha grecorromana, pudo representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde logró posicionarse en el décimoprimer puesto del escalafón, a uno del ranking de los mejores diez del planeta.

Eran los inicios de la década de los 90 y un jóven serrano de tan solo diez años se empezaba a perfilar en una carrera exitosa en las Artes Marciales Mixtas.



Siempre fue del barrio. Allí se formó iniciando en deportes ‘comunes’, como el fútbol y el Taekwondo. Aunque, no duró mucho, pues la situación económica de aquel entonces no le permitía pagar una matrícula y mucho menos uniformes e implementos deportivos.



“La culpable de entrar a la lucha fue mi mamá”, dice de forma irónica el ‘profe’, pues siempre fue su motivación y lo apoyó aún así no hubiera de donde sacar para sus entrenamientos.



“Un día mi mamá fue a pagar un recibo de la luz en el Centro de Desarrollo Comunitario. Allí vimos a un señor con sudadera, era un entrenador de un programa de lucha, entonces mi mamá le preguntó si podía inscribirme, que cuanto valía la mensualidad y si el precio del uniforme era costoso. El señor le dijo que era gratis y que era mejor que llevara ropa vieja porque allá se rompía muy fácil”, rememora Fredy.



“No mejor dicho, mi mamá le dijo que ese era el deporte perfecto para mi hijo y me metió ahí (...) me encantó esa vaina y me quedé”, exclamó el ‘profe’ mientras ríe.

El 'profe' carga con tres ciclos olímpicos, siete campeonatos del mundo, medallista de bronce en juegos panamericanos, multimedallista de oro en juegos bolivarianos, suramericanos y centroamericanos. Foto: Cortesía Fredy Serrano

Alberto Rojas fue su primer entrenador. Él lo acogió y lo introdujo en una carrera que ha llevado a Fredy Serrano a la élite de los deportes de combate. Antes de sus gestas olímpicas en China, puede ostentar que fue uno de los mejores a nivel internacional en su disciplina.



A sus espaldas carga con tres ciclos olímpicos, siete campeonatos del mundo, medallista de bronce en juegos panamericanos, multimedallista de oro en juegos bolivarianos, suramericanos y centroamericanos, pero lo que más resalta con pasión el ‘profe’ es que su nombre quedó escrito en el escalafón del mundial de lucha de Azerbaiyán en 2007, donde terminó séptimo y logró el cupo a los Juegos Olímpicos.



En Beijing 2008 logró una buena participación así no haya entrado dentro del top diez. Para entonces, era un luchador experimentado y se empezaba a asomar al final de su carrera.



“Yo realmente después de Juegos Olímpicos no quería luchar más, quería retirarme en 2009. Pero pensé que aún tenía un buen nivel y disputé el mundial de 2011, sin embargo, todo fue muy complicado porque hubo algunos problemas administrativos que me dejaron por fuera”, puntualizó Serrano.



“Eso fue muy duro para mí porque me decepcioné mucho, entonces en 2012 disputé Juegos Nacionales y me retiré de la lucha”, agregó.



Pero no sería el fin, porque tan solo un par de años después encontraría un nuevo camino que lo llevó más alto en la élite del deporte.

Fredy Serrano en Mundial de Lucha Olímpica. Foto: Cortesía Fredy Serrano

El Renacer del 'profe' en la UFC

El declatón de los deportes de combate así llama el ‘profe’ a las Artes Marciales Mixtas por ser una disciplina que recoge varios, por no decir todas, las diciplinas de lucha que existen en un solo escenario. Tanto así que en sus inicios, por allá en la década de los 80, le decían ‘El vale todo’ por su gran versatilidad de técnicas, pero sobre todo, por su gran grado de severidad a la hora de la batalla.



Jiu jitsu, muay thai, kickboxing, kárate, Sambo, lucha olímpica, judo, capoeira y cualquier otra actividad similar, se incluyen dentro de las MMA. Una nueva pasión que Serrano pudo encontrar a la edad ideal y luego de retirarse de sus aspiraciones en los juegos olímpicos.

Fredy Serrano luego de ganarle en UFC al chino Yao Zhikui. Foto: Cortesía Fredy Serrano

Grandes recuerdos cuelgan sobre la pared del gimnasio Club Equipo Serrano, sobre todo aquellos que lo consagraron como el pionero de las MMA en el país, por ser el primer colombiano en la historia en poder llegar a la mejor franquicia de Artes Marciales Mixtas que ha existido en toda la historia: The Ultimate Fighting Championship (UFC).





Su gimnasio es el ejemplo vivo del éxito y el cumplimiento de sueños. Sus estudiantes lo saben y sus fotografías con leyendas de este deporte cómo Cain Velazques o José Aldo, campeones mundiales en sus categorías, guían el camino de los jóvenes talentos de exportación que están naciendo en San Cristobal Sur.



Las hazañas de Fredy en las olimpiadas le permitieron conseguir oportunidades de trabajo como instructor de lucha en un reconocido gimnasio de Bogotá, en 2013. Sin embargo, jamás se imaginó que allí encontraría una nueva etapa de su vida que le haría volver a soñar en grande.



“Octagon fue mi puerta para entrar a las MMA. Allí fue donde empecé a dictar clases, pero también me metí a Muay Thai, Kick Boxing y cualquier cantidad de disciplinas. En ese gimnasio hice mi primera pelea amateur”, indicó Fredy Serrano.



“Luego empecé en Striker mi carrera profesional, esa era la franquicia organizadora aquí en Colombia. Mi primera pelea fue contra ‘Doble A leal’, que era el máximo referente del deporte aquí (...) nadie le había ganado y yo le gané. Ganarle a un tipo de este calibre me dió un posicionamiento muy grande y obviamente eso me impulsó para dedicarme de lleno a esto”, agregó.



‘Striker Fighting Championship’ fue la franquicia colombiana que impulsó las peleas profesionales de MMA en el país, tuvo un gran auge en sus primeros dos años de posicionamiento, pero lastimosamente terminó en el olvido.

Fredy Serrano vs Bentley Syler el 21 de marzo de 2015. UFC Fight Night. Foto: Cortesía Fredy Serrano Fredy Serrano vs Bentley Syler el 21 de marzo de 2015 Foto: Cortesía Fredy Serrano

“ Yo empecé a entrenar y pude conocer a algunas personas que sabían de mi nombre. Ellos me hablaron de un manager en Estados Unidos que tenía familia colombiana (...). La persona que lo conocía lo llamó, pero nos respondió muy cortante y diciéndonos que andaba en otras cosas”, afirmó Fredy.

Luego de entrenar una semana la persona que me llevó a Estados Unidos me dijo: ‘usted tiene proceso en esto, firmemos contrato y pa’ adelante’ FACEBOOK

“A la hora que mandamos mi perfil, la persona devolvió la llamada diciéndonos que lo primero que debían haber dicho al promocionarme era que yo estuve en Juegos Olímpicos y que mi base era la lucha (...). Me dijo que fuera a Estados Unidos a probarme y allí pude establecerme ”, puntualizó.



Sin saberlo, estaba ingresando nuevamente a la élite del deporte. Llegó a los mejores gimnasios y a entrenar con los mejores. Según relata, pudo compartir largas sesiones de entrenamiento con grandes personalidades de la escena, como Frankie Edgard, campeón mundial de peso Gallo de la UFC, y con Marcelo García, leyenda del Jiu Jitsu Brasileño.



“Luego de entrenar una semana, la persona que me llevó a Estados Unidos me dijo: ‘usted tiene proceso en esto, firmemos contrato y pa’ adelante’. (...) con él empezamos un proceso, allí esta persona hizo los contactos para entrar a ‘The Ultimate Fighter’”, afirmó Serrano.



“Para ese reality (The Ultimate Fighter),hicimos un proceso de convocatorias en México y en las cuales median la capacidad técnica y médicas. Después de todo ese proceso, la empresa decidió que yo debería estar dentro del show (...).Me mandaron tiquetes para las Vegas y ahí entré”, agregó.

El 'profe' en la primera edición de 'The Ultimate Fighter Latinoamerica' (primero de izquierda a derecha). Foto: Cosrtesía Fredy Serrano. El 'profe' en la primera edición de 'The Ultimate Fighter Latinoamerica', junto al ´'rolo' Florez. Foto: Cosrtesía Fredy Serrano. Fredy Serrano en su debut para UFC. Ganó por nock out en el primer asalto. Foto: Cosrtesía Fredy Serrano.

En la pared de su gimnasio reposa la camiseta firmada por todos sus compañeros de equipo, entre ellos Fabricio Werdum, campeón de los pesos pesados de la UFC con 24 peleas ganados, 8 perdidas y una empatada, además que fue su entrenador durante todo su proceso en ‘The Ultimate Fighter latinoamérica (TUF)’.



Este programa de televisión consistía en llevar a los mejores prospectos de las Artes Marciales Mixtas a una casa estudio, donde lucharán por un contrato con la UFC. Esto les permitiría consagrarse en el deporte, pero también entrar al mejor show de peleas del mundo.



Fredy Serrano lograría firmar uno de esos contratos. Esto automáticamente lo convirtió en el primer colombiano en la historia en llegar a la cima de las MMA.

En su debut, logró ganarle al boliviano Bentley Syler, un atleta que también estaría iniciando en la franquicia, pero que la pasaría mal con el colombiano nacido en la localidad de San Cristobal sur, pues a los pocos segundo de iniciado el tercer round del combate, Serrano conectó un Uppercut en la quijada de su contrincante, enviándolo a la lona de inmediato.



El resultado: victoria para el ‘profe’ y la primera en la historia del palmarés tricolor. Todo un hecho histórico que le abriría los ojos a un escenario que empezó a confiar en el talento nacional desde aquella noche del 21 de marzo de 2015.



Ahora bien, lastimosamente, no puedo seguir más en la franquicia, pues según manifiesta, hay otros factores que influyen a la hora de protagonizar una participación en este tipo de escenarios, pues el marketing juega un papel importante dentro de la carrera de cada luchador.



“Yo estuve dos años de carrera dentro de UFC. Allí tuve dos peleas ganadas y dos pérdidas, más bonos de los knockout de la noche. (...) yo vengo de un deporte poco comercial, que no vende mucho y donde las redes sociales o la pinta no importan. Lo fundamental es pelear”, dijo Serrano.



“ En ese caso a mí me faltó algo y es que nadie me dijo lo comercial. Yo no movía mis redes sociales, yo no promocionaba mis peleas. Yo solo me dedicaba a pelar, entonces yo creo que la empresa también estaba buscando un tipo que hiciera show, o que jalara gente. En ese momento no lo entendí”, sentenció.



Su participación en UFC fue consagratoria, a la edad de 32 años logró llegar a un lugar al que sueñan millones de luchadores que están empezando en el deporte. Ahora, con una carrera llena de trofeos y medallas, puede dedicarse de lleno a impulsar a las nuevas generaciones de atletas colombianos a pasar por las puertas que dejó abiertas.

‘La distancia entre los sueños y la realidad es la disciplina’

El equipo Serrano lleva desde 1998 ayudando al crecimiento deportivo y al aprovechamiento productivo del tiempo libre de jóvenes que quieren salir adelante con el deporte.

No hemos decidido irnos de aquí porque somos una opción para las personas FACEBOOK

La meta no ha sido fácil, pues durante diez años su grupo de trabajo tuvo que alquilar espacios temporales para poder dar las clases. Salones comunales y parques eran los espacios ideales para poder ejercer la práctica de la lucha grecorromana. Sin recursos, pero con una férrea dedicación ,en 2009, un año después de su participación en Beijing, el nombre del equipo pudo consolidarse ante el IDRD como un club deportivo.



Un paso muy importante que logró consolidar un proyecto que desde entonces se ha enfocado en sacar talentos del barrio, al igual cómo lo pudo hacer el ‘profe’.



“Esto es desde hace muchos años atrás. Estuvimos en salones prestados, entrenando en la calle, en parques, colegios. Mejor dicho, rodamos por toda la localidad, aquí todo el mundo nos conoce”, dice con emoción Fredy.



“Pero un día nos aburrimos de que nos sacarán de los sitios, de que traten mal a los muchachos, que los celadores saquen a alguien con la excusa de que está mal vestido y por eso decidimos, con un grupo de amigos, alquilar un espacio. En ese momento, logramos posicionar al Club Equipo Serrano", mencionó

Entrenamiento Club Equipo Serrano Entrenamiento Club Equipo Serrano Sesión de entrenamiento en el gimnasio Club equipo Serrano. Foto: EL TIEMPO

Señala que hay mucha gente en la localidad que no sabe qué es lo que quiere y están perdidos, por lo que es muy proclive a que se vayan hacer cosas que no les apasionen, o se introduzcan en dinámicas del barrio que puedan ser perjudiciales para su vida.

La resiliencia es fundamental, en el barrio pasan cien mil cosas que a uno no le caben en la cabeza, cualquiera de estos muchachos es muy fácil que se vayan FACEBOOK

Así, el gimnasio del ‘profe’ se ha convertido en una opción más para aquellas personas que no encuentran un camino y que , a través del MMA, han podido enfocarse buscando un proyecto de vida siendo atletas de alto rendimiento.



“Decidimos quedarnos en la parte alta de la localidad porque si miramos de la mitad de la zona para abajo, pues hay centros comerciales y coliseos, todo es muy bonito. Sin embargo, aquí arriba no hay nada, solo hay canchas de fútbol sin arreglar”, dice el profe.



“No hemos decidido irnos de aquí porque somos una opción para las personas de la parte alta que quieren enfocarse en algo. Les damos capacitación con personas cualificadas y con conocimientos profesionales para que puedan empezar su proceso” agregó.



Las clases son gratuitas. Sobre todo para los niños de edades entre los siete y los quince años. Los más dedicados son becados por Serrano, quien les abre las puertas para que utilicen las instalaciones del gimnasio a placer.

Club Equipo Serrano Club Equipo Serrano Club Equipo Serrano en entrenamiento. Foto: Cortesía Fredy Serrano.

De igual forma, cobra por dictar sus clases, pues el gimnasio no se puede cuidar solo y es un reto para su equipo mantener todo en orden y en el mejor estado para brindar el mejor servicio de entrenamiento.



La autogestión es importante, todos dan un ‘granito de arena’ suficiente para que todos puedan recibir la mejor educación deportiva, impulsando las carreras de los más jóvenes.



“Aquí hay una tarea ardua porque muchos de mis alumnos no tienen para unos guantes y unos buenos guantes de boxeo no dejan de valer menos de 180 a 150 mil pesos, entonces al principio los guantes viejos de los más grandes se los pasamos al más chico”, menciona.



“Esa es nuestra labor, es poner lo que tenemos a nuestra disposición. A veces es mucho, a veces es poco, y es lo que tenemos para que ese muchacho o muchacha se motive a empezar una carrera deportiva”, afirma.



Ahora bien, no es fácil para estos muchachos dedicarse de lleno a su pasión, pues existen otros factores de peso que los pueden alejar del gimnasio. Por eso Freddy intenta ser más que un entrenador, un padre para sus muchachos, pues él es quien los guía y les da la motivación necesaria para seguir.

Sandra Roa (tercera de izquierda a derecha en la primera fila) es el referente colombiano en la lucha olímpica femenina, junto a Fredy Serrano impulsan el talento de la comunidad a nivel nacional. Foto: Cortesía Fredy Serrano

“Esto tiene que ser muy completo a nivel de valores. Si no los hay, es muy difícil que se haga carrera. Aquí hay algo y es que se forma el carácter: aquí se pierde, se llora y se pelea, no es sencillo (...) La resiliencia es fundamental, en el barrio pasan cien mil cosas que a uno no le caben en la cabeza, cualquiera de estos muchachos es muy fácil que se vayan y dejen todo tirado, si lo vemos desde punto de vista familiar, económico y social”, dice el ‘profe’.



“ Estos pelaos son de condiciones bajas, entonces entenderás que si se dedican a esto no pueden tener un salario. Esto se vuelve una guerra total, si no hay resiliencia se torna muy duro para ellos. ”, agregó.



La distancia entre la realidad y los sueños es la disciplina, es otra de las frases de cabecera que el profe tiene en su gimnasio y que sus alumnos han podido absorber muy bien, pues algunos de ellos ya están empezando a ser las caras visibles de las nuevas generaciones de peleadores en Colombia.



El compromiso con la comunidad del 'profe', que su principal preocupación es que su gimnasio pueda seguir ayudando a la comunidad a generar proyectos de vida. Él afirma que puede hacer muy buen dinero yéndose a sectores más concurridos a hacer dinero con su nombre, pero no lo hace porque cómo él hay miles de talentos que buscan una oportunidad.

Los rostros de la dedicación

Jhon Tacha también es oriundo de la localidad de San Cristóbal y gracias al club Equipo Serrano ha podido forjar una carrera de más de siete años en el marco de las Artes Marciales Mixtas. Empezó en la lucha olímpica, como su maestro, y fue migrando a otras disciplinas que lo han posicionado cómo uno de los prospectos más visibles.

En el barrio las posibilidades son muy pocas, entonces uno tiene dos opciones: trabajar o dedicarse a la vagancia. Gracias a Dios para mí hubo una tercera y pude dedicarme a pelear. FACEBOOK

Actualmente, ostenta un récord profesional de siete peleas, cinco ganadas y dos perdidas. Peleará el próximo 20 de marzo en Medellín en la franquicia último Guerrero en Pie (UGP), una de las organizaciones que busca posicionarse como una de las mayores promotoras de las MMA a nivel nacional.



“Mi proceso en MMA es chistoso porque empecé con lucha, mis metas solo estaban enfocadas ahí. Sin embargo, mi hermano mayor, que ya se encontraba peleando MMA como amateur, no pudo asistir a la pelea. El Evento lo organizaba el ‘profe’ y hablé con él para tomar el combate”, aseguró Tacha.



“Fue muy arriesgado, pero tenía confianza en mi entrenamiento en lucha. No se si fue bendición o no, pero en esa pelea me fue muy bien. Desde entonces, decidí involucrarme en el tema como profesional”, afirmó.



También menciona que el deporte pudo cambiar su vida. No es fácil vivir en un barrio sin posibilidades, así que acogió a las MMA como su profesión y proyecto de vida.



“Mi vida era algo del común. En el barrio las posibilidades son muy pocas, entonces uno tiene dos opciones: trabajar o dedicarse a la vagancia, gracias a Dios para mí hubo una tercera y pude dedicarme a pelear. Gracias al Club Equipo Serrano he podido hacer mi carrera deportiva”, mencionó Tacha.



“Estar aquí es un privilegio. Gente que trabaja y amigos que están un poco descarrilados me dicen que es muy 'chimba' que yo pueda hacer lo que me apasiona. Así que vale la pena estar aquí” concluyó Tacha.

Jhon Tacha peleará el próximo 20 de marzo en Medellín. Después de su pelea espera llegar al ámbito internacional. Foto: Instagram Jhon Tacha y su hermano Andrés durante una sesión de entrenamiento en Club Equipo Serrano. Foto: EL TIEMPO

Su hermano Ándres también se ha involucrado en el equipo. Desde los 15 años ha estado enrolado con el tema de los deportes del combate, menciona que entrar a este mundo lo sacó de la monotonía del estudio y de las dinámicas del sector.



Él pasado sábado 29 de enero, tuvo su primera pelea internacional contra el dominicano Luis de Jesús, en la cual tuvo una gran actuación logrando derrotar al centroamericano en el primer round por Knock Out técnico.



Con esta victoria lleva ocho peleas cómo amateur.

Andrés Rodríguez enfrentará al dominicano Luis de jesús en condición de local por el campeonato de la franquicia 'Gladiator Fight Club' el próximo 29 de enero. Foto: Gladiator Fight Club

La cuota femenina la pone Laura Marcela Cañón, una peleadora que ha tenido gran bagaje en diferentes competiciones nacionales, tiene 23 años y ostenta un récord invicto de 5 peleas ganadas.



Dice que este deporte es muy complejo y no es para todo el mundo, pues la sacó de su zona de confort. Si bien no ha sido un camino fácil llegar a donde está hoy, dice que pudo lograrlo debido al ímpetu que inculca la disciplina, ya que pudo romper muchas barreras mentales y físicas, que según manifiesta, no le permitían sentirse en confianza.

“Nunca me dediqué a deportes de combate o a ser deportista a mi corta edad, realmente empecé a los 20 años. Esto me apasiona y ahora se ha vuelto un reto constante superarme en cada entrenamiento”, mencionó Laura.



También será protagonista de una de las jornadas de la franquicia el Último Guerrero en pie (UGP), donde enfrentará a Yazmin Torres el próximo 19 de febrero, en la ciudad de Medellín.



“Estoy muy emocionada por esta pelea porque soy de la ciudad de Medellín y nunca he participado de eventos allá, entonces creo que será una pelea donde sentiré muchas cosas”, concluyó.

