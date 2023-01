El bogotano Juan Pablo Montoya es el colombiano más famoso en la Fórmula 1, sin embargo no es el único piloto del país que ha pasado por la 'gran carpa' del automovilismo mundial.

Antes de Montoya -quien a sus 47 años aún está compitiendo- un paisa fue el primer colombiano en la Fórmula 1. Se trata de Roberto José Guerrero, quien estuvo dos temporadas en la máxima categoría del automovilismo en mundo.

Guerrero, nacido en Medellín hace 65 años, fue piloto de las escuderias Ensign Racing y Theodore Racing Team. Su debut en las pistas de la F1 estaba previsto para el 23 de enero de 1982, en el Gran Premio de Sudáfrica, pero debido a que él apoyó una huelga de pilotos, su primera salida oficial desde la grilla de partida en la Fórmula se postergó hasta el 21 de marzo en el Gran Premio de Brasil.

Roberto José Guerrero, expiloto de F1. Foto: Archivo particular

La mejor ubicación de Guerrero en la Fórmula 1 fue el 8 de agosto de 1982, cuando quedó en el octavo lugar del Gran Premio de Alemania.



En su primera temporada en la F1, el paisa solamente terminó una de ocho carreras (la del GP de Alemania). En la temporada de 1983 le fue mejor: cruzó cuatro veces la línea de meta y su mejor ubicación fue un puesto 12. Tuvo nueve abandonos.



En 1983, Guerrero dejó la Fórmula 1 para llegar a la CART, en Estados Unidos. Hasta 1995 compitió en esa categoría y al año siguiente se fue para la Indy Racing League, donde estuvo hasta el año 2003.



Lo más destacado de Guerrero en automovilismo fueron los segundos puestos que obtuvo en las 500 Millas de Indianápolis de 1984 y 1987. En esa misma carrera fue tercero en 1985 y cuarto en 1986.

Juan Pablo Montoya ganó siete grandes premios

Corría el año 1993, cuando en el autódromo de Tocancipá (Cundinamarca), cerca de Bogotá, un muchacho de apenas 18 años desafiaba a los más experimentados pilotos del automovilismo nacional. Un narrador de las carreras dominicales de ese entonces lo bautizó 'El sardino volador'. Era Juan Pablo Montoya, hijo del también piloto Pablo Montoya.



Por esa época, Juan Pablo Montoya distribuía su tiempo entre sus estudios de bachillerato, las carreras en Tocancipá y la atención de un negocio de venta de repuestos de carts en el norte de Bogotá. A esa edad tenía claro que llegaría y triunfaría en la Fórmula 1.



Sin embargo, el debut de Montoya en la F1 solo se dio en el 2001 con el equipo Williams tras pasar por la Fórmula 3000 Internacional y la serie CART, en Estados Unidos.



Los buenos resultados no tardaron en llegar para Montoya: en el 2002 y el 2003 se ubicó como el tercer mejor piloto en la clasificación final. Con la escuadra de Frank Williams, Montoya estuvo hasta la temporada de 2004 y en esos cuatro años ganó cuatro grandes premios: los míticos de Imola, Italia (2001), Mónaco (2003), Alemania (2004) y Brasil (2004).

Facebook Twitter Linkedin

Juan Pablo Montoya celebra su primer triunfo en la Fórmula 1. Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO

En el 2005, Montoya recaló en el equipo West McLaren Mercedes, con el cual ganó el gran premio de Gran Bretaña (2005). Al año siguiente ese equipo pasó a llamarse Team McLaren Mercedes, con el que Montoya repitió en el puesto más alto del podio en los grandes premios de Italia y Brasi, en el 2006.



Entre los aficionados colombianos están vivos los recuerdos de los grandes duelos en las pistas de la F1 de Montoya y el legendario piloto alemán Michael Schumacher.



En las seis temporadas que disputó en la F1, Montoya no bajó del octavo puesto en la tabla general. Además, ganó la 'pole' en 13 oportunidades en 97 Grandes Premios. Sin embargo, su porcentaje de abandonos fue alto, del 31,91%.



Hoy, Sebastián, hijo de Juan Pablo Montoya, sigue los pasos de su padre en el automovilismo. Podría ser el próximo colombiano en la Fórmula 1.



Ricardo Londoño participó en el Gran Premio de Brasil 1981, pero no superó el corte clasificatorio y no formó parte de la carrera.



Fernando Umaña Mejía

Tendencias EL TIEMPO

