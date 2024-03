Fernando Alonso: el inédito secreto de Fórmula 1 que reveló Aston Martin, ‘viejo zorro’

Luego de recaer en Aston Martin para la temporada 2023 a partir de su desempeño en el equipo de Alpine,y en esta ocasión no es por un nuevo campeonato en Fórmula 1 , sino que el jefe de su equipo, Mike Krack,

Para ser un piloto de talla mundial hay que tener algo más que simple habilidad, y al igual que en la élite de todos los deportes, la inteligencia es uno de los factores más importantes. Este punto destacó recientemente Krack en una entrevista con el sitio especializado en automovilismo Motorsport.

En primer lugar, el jefe de equipo de Aston Martin comenzó relatando una ocasión en la última carrera en la que Alonso debía evitar que el piloto George Russell ingresara en la zona de DRS, por lo que en comunicación con el grupo pidió "un plan B". En esa línea, Krack admitió que "conoce todas las estrategias, conoce todo lo que está pasando siempre", por lo que desconfiaba de las verdaderas intenciones del español.

"A veces quizás lo hace incluso a propósito, porque sabe que nuestros rivales lo están escuchando. Es un viejo zorro, pero siempre nos despierta. Tan pronto como piensas por un momento que sabes lo que está haciendo, abre la radio y dice '¿qué pasa con el Plan B?'", señaló el experimentado jefe de equipo.

Aunque quizá no estaban escuchando su radio y la actitud no modificó ampliamente el resultado, es cierto que el piloto consiguió un notable éxito en su última carrera, en la que no pronosticaban una buena posición. En el Gran Premio de Arabia Saudita, el piloto, obteniendo diez puntos importantes para la clasificación,