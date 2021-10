El 'Tigre' puede rugir por cuarta vez seguida ¿Cómo se puede el partido?

En la octava fecha de la Liga de España, el equipo de Vallecas se enfrenta el sábado 2 de octubre al Osasuna.



El colombiano Radamel Falcao García está a punto para repetir la titularidad y hacer un cuarto gol en el mismo número de juegos, luego de haberle marcado a Athletic Bilbao, Cádiz y Getafe.



¿Cuándo y cómo se podrá ver el juego y quizá el récord del 'Tigre'?

(Puede leer: Compañero de Falcao dice que no le han pagado y vive en pésimas condiciones)



Pues el partido Osasuna - Rayo Vallecano se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, el canal de pago de Movistar Plus, que también se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.



El partido del Rayo contra el Cádiz, el pasado 26 de septiembre, se pudo ver a través de la plataforma de internet de ESPN Play y Star +. Es posible que el juego del Rayo contra Osasuna se puede ver por medio de la misma plataforma.



(Le recomendamos: Falcao García: acá pueden votar por él como mejor jugador del mes)

Lea más noticias de Deportes

Michael Schumacher: nuevas revelaciones sobre su estado de salud

Cristiano Ronaldo le rompió otro récord a Lionel Messi