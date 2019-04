Fabra, del drama a la a lucha para jugar la Copa América

Han pasado 11 largos meses para el futbolista colombiano Frank Fabra. 11 meses de recuperación tras una prolongada lesión de rodilla. Fabra se perdió el Mundial de Rusia, la final de la Copa Libertadores, pero además perdió su nivel, su ritmo de competencia. Ahora está de vuelta para luchar por su retorno a la Selección Colombia y aspirar a llegar a la Copa América de Brasil. No tiene mucho tiempo, pero sí muchas ganas.



El pasado sábado fue un día inolvidable para Fabra. Fue como su debut, como su primer partido. Regresó a las canchas con Boca Juniors en el partido contra Aldosivi. Al final del juego manifestó su alegría por estar de regreso. “Estoy contento, la verdad que tenía mucho tiempo sin jugar y se vuelven a sentir esas cosquillas cuando entras a la cancha. Estoy alegre por esto. Tanta espera y poder decir con felicidad que estamos disponibles para lo que el técnico quiera”, dijo el jugador.



No solo se refería al DT de Boca, Gustavo Alfaro, sino, seguro, al de la Selección, a Carlos Queiroz, que busca soluciones en las laterales de la selección. Fabra es una gran opción, pero ahora depende del nivel y la competencia que tenga en Boca.



Este periodo de ausencia fue dramático para Fabra, pues se trataba de una lesión que normalmente dura de 6 a 7 meses. Se lesionó en un entrenamiento de la selección Colombia, antes del mundial: rotura de ligamento cruzado anterior. Fabra relató cómo fue este tiempo para él, en espera de volver a jugar.



“Anoche no podía dormir. Sé que llevo muchos partidos jugando y la gente dirá que eso no pasa nada, pero después de 11 meses, volver a sentir esto y jugar es lo más lindo. Se viven muchas cosas negativas y positivas, me ha ayudado a crecer como persona. Llevo 8 años de profesional y nunca tuve una lesión de más de una semana, y ahora una de 11 meses, eso juega todo en contra. Fui fuerte, conté con familiares amigos personas que me apoyaron y hoy disfruto por volver”, dijo Fabra el sábado a Fox Sports.

Colombia busca lateral

La reaparición de Frank Fabra es una gran noticia para Carlos Queiroz, que tras los partidos amistosos de la Selección en Asia probó en la lateral izquierda con Deiver Machado y Cristian Borja. Ninguno dio garantías, ni contra Japón ni contra Corea. En cambio Fabra se había ganado el puesto, superó en su momento a Farid Díaz y se convirtió en el lateral de la selección, hasta su lesión.



Las laterales han sido un dolor de cabeza de Colombia desde hace rato. Por la derecha se mantiene Santiago Arias, pero aún no tiene un reemplazo. Por la izquierda, el problema es mayor. Por eso Fabra, que se destaca por su disciplina táctica, aparece en el radar de Queiroz en un momento clave. Queda muy poco para la Copa América, pero si el jugador recupera su nivel en Boca en lo que queda de temporada, seguro peleará el puesto.