Colombia, sin equipos en cuartos de Libertadores por duodécima ocasión

La edición 2018 de la Copa Libertadores de América será la número 12, en los últimos 31 años, que Colombia no tendrá representante en la fase de cuartos de final.

Con la eliminación de Atlético Nacional, este martes a manos de Atlético Tucumán (2-1 en el global), de Argentina, el país le dijo adiós al torneo de clubes más importante de la Conmebol.



Desde 1988, año en el que se comenzaron a jugar las fases de octavos, cuartos, semifinales y final, Colombia ha sido protagonista continúo: con equipos llegando a semifinales, finales y hasta con tres títulos y dos campeones (Nacional con 2 y Caldas con 1).



No obstante, este es el segundo año consecutivo en el que los clubes colombianos pasan sin pena ni gloria y el duodécimo en las últimas tres décadas.

Junior fue uno de los representantes de Colombia en la Libertadores 2018, pero quedó eliminado en fase de grupos. Foto: EFE

Años sin protagonismo

Entre 1988 y 1996, Nacional, América y Junior se lucieron: se consiguió un título (el del cuadro 'verdolaga en 1989) y dos subcampeonatos (los verdes en 1995 y los rojos en 1996), y se alcanzaron 6 semifinales.



A partir de 1997 comenzaron las participaciones sin protagonismo. Ese año, Cali quedó fuera en fase de grupos y Millonarios cayó en octavos contra Peñarol (URU).



En 1998, Bucaramanga y América fueron los que no lograron superar la fase de los 16 mejores. Sus verdugos fueron Bolívar (BOL) y Cerro Porteño (PAR), respectivamente.



Dos temporadas después, en el 2000, Nacional no pasó de fase de grupos, mientras que América cayó con América (MEX) en octavos. Misma situación que vivió Junior con el Atlas (MEX).

Santa Fe tuvo una Copa irregular y por eso no superó la fase de grupos en este 2018. Foto: AFP

En el 2002, Cortuluá y Once Caldas no pasaron la primera ronda, y América se quedó en octavos contra Nacional (URU).



​Tras tres años, el país volvió a quedarse sin un protagonismo importantes. En el 2005, con cuatro representantes, 1 se quedó en fase de grupos (América) y los otros 3 en los octavos: Medellín, Caldas y Junior contra Banfield (ARG), Tigres (MEX) y Boca Juniors (ARG).



2006 también fue malo. Cali no pasó primera ronda y Nacional y Santa Fe cayeron en la fase de los 16 mejores. Liga de Quito (ECU) y Guadalajara (MEX), los que los eliminaron.



2008, 2009 y 2010 tampoco dejaron buenas sensaciones. En el primero, Chicó quedó fuera en un repechaje y Nacional y Cúcuta cayeron contra Fluminense (BRA) y Santos (BRA) en octavos. En el segundo, Medellín, América y Chicó no pasaron la fase de grupos. Y en el tercero, Junior no pasó un repechaje, Medellín no superó la primera ronda y Caldas fue derrotado en octavos por Libertad (PAR).

Millonarios tampoco pudo pasar de la fase de grupos de la Libertadores 2018. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

En el 2012, Caldas no pasó de repechaje, Junior se quedó en los grupos y Nacional fue vencido por Vélez (ARG) en octavos.



2017 fue uno de los peores años, pues se contó con 5 representantes y ninguno pasó, si quiera, la fase de grupos. Junior y Millonarios cayeron en repechajes, y Nacional, Medellín y Santa Fe no pasaron de la primera ronda.



Y 2018 volvió a ser sin pena ni gloria: a la eliminación de Nacional con Tucumán, se suma que Millonarios, Junior y Santa Fe no pasaron de la fase de grupos.



ELTIEMPO.