El tenista Rafael Nadal renuncia al Open de Australia por lesión: 'no estoy preparado'

Una lamentable noticia sale a la luz para los aficionados del tenis: el reconocido tenista español, Rafael Nadal, informó, hoy 7 de enero, que no participará en el Open de Australia.



La decisión la compartió a través de sus redes sociales, en las cuales explicó: "Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets".

Nadal agregó que durante su último partido en Brisbane tuvo una lesión muscular, por lo cual experimentó contratiempos físicos durante su enfrentamiento contra el australiano Jordan Thompson, en los cuartos de final de dicho torneo.



A pesar de haber completado el encuentro, las secuelas de la lesión se hicieron evidentes tras someterse a una resonancia magnética en Melbourne. "Tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo".



Nadal en su comunicado concluyó: "Es necesario que sea honesto conmigo mismo y con la competición; en estos momentos, no estoy en condiciones de competir al máximo nivel de exigencia en los partidos".



Por último, agregó que regresará a España para consultar con un médico y recibir tratamiento.



La decisión de Nadal de no participar en el Open de Australia, programado para comenzar el 14 de enero en Melbourne, representa una notoria baja en el torneo y marca un nuevo capítulo en la destacada carrera del tenista español.



“He trabajado muy duro durante el año para este regreso. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo”, sentenció en su cuenta de Instagram.

Rafael Nadal ha ascendido al cuarto puesto en la lista de los jugadores con mayor número de victorias en la historia del tenis -un total de 1.086 triunfos-. Este logro lo coloca detrás de Djokovic, Federer y Connors.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias