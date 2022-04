A Óscar Rivas lo asaltan los recuerdos cuando dos de sus hijos le confiesan que quieren ser boxeadores.



“No saben lo duro que es”, dice. De una se le viene a la memoria el muchacho larguirucho que llegaba, con zapatos gastados, a entrenar en el coliseo El Pueblo, en el sur de Cali. No tenía guantes, ni botas ni vendas.



Ese muchacho que escuchaba casi todos los consejos de la mamá, Carmen Luz Torres, una platonera de chontaduros, aguacates y pescado, luchadora en solitario por sus cuatro hijos, primero en Buenaventura y luego en una invasión en Cali. Pero a la que no escuchó cuando él se enamoró del boxeo al ver al demoledor Myke Tyson.

A sus 34 años, Óscar, devoto de la Virgen del Carmen, con más de media vida en el guanteo y al que llaman ‘Kaboom’, por el sonido de explosión, conquistó el sueño de ser campeón mundial. Su nombre queda desde octubre de 2021 como primer campeón bridgerweight (puente), categoría creada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y que secunda a los famosos pesos pesados.



Ahora ya estudia a su primer rival: Lukasz Rózanski, un polaco que derrotó en el primer asalto a su compatriota Artur Szpilka y se quedó con el título internacional de peso bridger.



Más allá, el campeón piensa en función social y deportiva. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, lo designó embajador de juventud en los Juegos Panamericanos Junior 2021, y con el gerente de Instituto de Deportes (Indervalle), Carlos Felipe López, el boxeador da charlas a quienes sueñan con títulos.



En el vecindario de Polvorines, un antiguo espacio del Ejército, ladera sur de Cali, levantado como ocupación informal, todavía hay ecos del triunfo de ‘Kaboom’ ante el canadiense Ryan Rozicki, en Montreal.

Carmen, la mamá, nunca ha querido verlo pelear y prefiere salir a orar en la loma. “En cada paso pido a Dios contra todo mal a mi hijo. El título es como si Óscar Andrés volviera a nacer, gracias a Dios y al sacrificio”.



Hace casi 30 años, al salir de Pueblo Nuevo, en Buenaventura, se arrodilló frente a la Virgen del Carmen y le dijo que así como cargaba al Niño, lo hiciera con sus dos hijos (Evelyn y Óscar). Llegó de posada a una invasión del jarillón del río Cauca, en Cali. Trabajó en hogares y locales, hasta cuando se puso el platón en la cabeza y salió a vender ‘panocha caliente’. Y decidió que el platón sería su ‘empresa’, y así lo llama.



Ya entonces tenía cuatro hijos y seguía soltera. Cuenta que nunca demandó por alimentos a los papás. “El tiempo que perdería en diligencias lo dedicaba al platón”. Una madrugada, Carmen y tres amigas devotas de la Virgen fueron a buscar lote en la loma de Polvorines.

Óscar Rivas, con el cinturón de la categoría puente Foto: @WBCBoxing

Ella montó el cambuche, revestido de bolsas plásticas de La 14, donde se anidó con sus 4 hijos. Lo reforzaron con esterillas y latas. Carmen madrugaba a preparar desayuno y almuerzo. “No quería que mis hijos usaran estufa ni que salieran a la calle”.



Cuando Óscar empezó a hablar de boxeo por la afición de su tío Marino, la mamá temía por su flaquito de 10 años. “Ma, yo quiero darle una casa”, le repetía él. En la celebración de un título del América, equipo de los amores de Rivas, la detonación de un tote hizo que un señor quisiera pegarle, pero él, de 13 años, lo noqueó y lo envió al asfalto. Entonces, cuando cargaba bultos en la galería y lavaba carros, lo bautizaron ‘boxeador’.



Carmen se aliviaba cuando él iba a la escuela. Pero su hijo se pegaba caminatas de una hora para entrenar. “Un vecino nariñense me preguntó si él se iba a pie y me regaló para una bicicleta de segunda. Una bendición”, recuerda la mamá.

Rafael Sanclemente, el primer entrenador, recibió a Rivas de 10 años y 31 kilogramos. Luego llegaron las enseñanzas de Javier Estrada y Carlos López. Y de Jorge Aguirre, formador de campeones.



“Óscar siempre decía que quería construirle casa a mamá. Se ganaba un poco de medallas, pero no recibía dinero”, cuenta Marlon, su hermano menor.



En 2004, Rivas alcanzó el apoyo de Indervalle y en 2005 logró su primer título nacional. Dos años después fue medalla de plata de los superpesados amateur, en los Juegos Panamericanos de Río 2007. Allí empezó a levantar los muros de la casa.



En silencio, la mamá se volvió su hincha, más cuando vio que al nadador Michael Phelps lo crio la mamá. El chiste casero era que Phelps se comía 8 huevos al desayuno, mientras que en Polvorines un huevo era para ocho.

Óscar Rivas en Los Ángeles (Estados Unidos) en febrero de 2016. Foto: @kaboom_rivas

Carmen guardó en una maleta, con medallas, escarapelas y fotos, un trofeo de cristal en forma de guante y recortes de prensa. Rivas compartía carrera con Jonathan ‘Momo’ Romero, del distrito de Aguablanca, en Cali. Ambos lograron oros para el municipio y Valle. Y clasificaron para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Allí coincidieron con los futuros campeones del mundo Eléider Álvarez y Davis Pérez.



‘Momo’ fue campeón mundial en 2013, en supergallo (57 kilogramos). Álvarez se demoró más, pero a sus 34 años, 3 meses y 26 días tuvo título mediopesado de la (OMB), en agosto de 2018. Faltaba el título de Rivas. Después de los Olímpicos, él construyó los muros de la casa. Y la Gobernación del Valle le regaló a él, a su vez, una vivienda y una moto. En esos años nacieron tres hijos, entre ellos Mike Jhoer, a quien bautizó así por Mike Tyson.



Corría el rumor de su paso a la cuerda del promotor estadounidense Don King. Pero nada, y con el antioqueño Eléider Álvarez se aventuraron el 15 de mayo de 2009 a Canadá. El 28 de agosto, Rivas debutó como profesional y derrotó al estadounidense Joe Stofle. Ganó tres peleas más y volvió a Colombia tras nueve meses. Cuando quiso regresar a Canadá, le negaron la visa porque había excedido el tiempo permitido durante el primer viaje.

La aventura fue ir por tierra, cruzando el Caribe hasta Venezuela, pero en el bus hallaron droga y estuvo a punto de caer en la cárcel. Fueron días de hambre al sentirse derrotado. Regresó a Canadá sin entender el inglés y con esos fríos de entrenos de madrugada y noche. Volvió a brillar en sus peleas y tuvo una hija en ese país.



La sombra de las dificultades reapareció. En julio de 2013 quedó casi fuera del boxeo en un entreno por un desprendimiento de retina del ojo derecho. En el 2016, ‘Kaboom’ se alistó para enfrentar al estadounidense Gerald Washington, en Los Ángeles. Pero en el chequeo médico no lo avalaron por el ojo. La mamá recuerda que la llamó llorando y entró en depresión casi un año. Ella lo animó y él no se retiró. En septiembre de 2017 volvió a sonreír porque le ganó a Carl Drumond el título vacante de la Federación Norteamericana de Boxeo (NABF), en Montreal. Siguieron dos victorias y luego el duro pleito con el belga Herve Hubeaux, en mayo de 2018. El colombiano sufrió lesión en el bíceps derecho, pero ganó a punta de coraje.



La esperanza volvió en una pelea con Bryant Jennings en Nueva York el 18 de enero de 2019. Rivas ponía en juego su título de la NABF de peso pesado, pero podría ganar el vacante de la Federación Internacional de Boxeo (IBF) y WBO-NABO. Su mamá no quiso ver esa pelea, pero su hija Jenny y su nieto Fabián la siguieron por una red social. Iba perdiendo, hasta el último asalto cuando Rivas sacó ganchos y rectos que tumbaron al norteamericano. El título no tuvo eco en Colombia, pero confirmó a un boxeador indeclinable.

Dos de mis cuatro hijos quieren entrar al boxeo. No saben lo duro que es este deporte. Pero uno alcanza lo que se pone de meta en la cabeza

TWITTER

En julio de 2019 llegó la pelea por el título interino pesado CMB en Inglaterra. El británico-jamaiquino Dillian Whyte, quien un par de días antes dio positivo para 3 sustancias, ganó el combate, según los jueces. Se dijo que era un “robo”. Estewil Quesada, periodista de EL TIEMPO, analizó que Rivas no ganó, le faltó determinación, pero “deja la esperanza de que más adelante pueda coronarse campeón completo”.



La pandemia fue otro golpazo. La mamá le repitió la fórmula de la fe y la disciplina. Había pasado un año y nueve meses cesante cuando se abrió la puerta: el CMB creó el peso puente, entre los 90 kilos y los 101 kilos.



El 16 de marzo, Rivas derrotó al canadiense Sylvera Louis y fue escogido para la pelea del título puente. Su rival sería el conocido Bryant Jennings, quien se negó a la vacuna contra el covid-19. Apareció, entonces, en carteleras Ryan Rozicki, canadiense, de 26 años, invicto en tres peleas en la categoría crucero. Rivas era favorito por experiencia y peso (222 a 203 libras).



El viernes 22 de octubre, en el primer asalto, ‘Kaboom’ casi derriba al oponente, pero la campana lo salvó. Rozicki mostró valentía y quiso imponer su mayor alcance y estatura de 1,88 metros.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Rivas y Ryan Rozicki Foto: @WBCBoxing

En el round 11, Rozicki volvió a tambalear. La pelea cerró con dos púgiles extenuados. Rivas ganó con tarjetas de los jueces de 116-111, 115-112 y 115-112. Así se convirtió en el colombiano número 50 en reinar en el boxeo. Y el de más peso y edad, por sus 34 años, 4 meses y 16 días.



La mamá volvió a ser la única que no vio el peleón. Oró por la ladera de Cali hasta que la aturdió el coro de ‘campeón’. Entonces sonó el celular: “Ma, sabe que yo me metí al boxeo porque, de niño, la veía salir con el platón a buscar comida. Es lo que veo cuando levanto los brazos y, por eso, el cinturón mundial es suyo y de Colombia”.



El colombiano tenía previsto enfrentarse al legendario ruso Evgenyi Romanov, de 36 años, invicto en cinco años, pero asuntos del conflicto frenaron esa idea. Lukasz Rozanski, de 1,86 de estatura, el rival, a quien enfrentaría en agosto en Cali, trae un invicto.



A los dos hijos que quieren ser boxeadores, Rivas les confiesa que es un camino pesado. “A ellos y a los muchachos les pido que estudien y que sepan que se necesitan ganas y perseverancia porque para ser campeón toca sufrir”.



JOSÉ LUIS VALENCIA

Corresponsal de EL TIEMPO en Cali