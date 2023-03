Luego de un empate contra Corea del Sur y una victoría en contra de Japón, los jugadores de la selección Colombia regresan a sus ciudades para reintegrarse a sus equipos de planta. No obstante, se siguen preparando para la siguiente fecha de amistosos y el inicio de las eliminatorias al mundial de 2026.



(Le recomendamos leer: Selección Colombia, victoria notable: así jugaron uno a uno contra Japón).



El paso de la selección por Asia dejó buenos resultados y sigue consolidando al equipo en la era de Néstor Lorenzo, quien ha liderado al conjunto en los últimos seis partidos, dejando como resultado cuatro victorias y dos empates.

Pero el tema de escoger a Bogotá como sede oficial de la selección Colombia aún sigue en debate y de hecho, Álvaro González, presidente de la Difutbol, se refirió al caso en diálogo con Antena 2.



Según González, la idea aún no se descarta y existe la posibilidad de cambiar el estadio de Barranquilla y escoger El Campín de Bogotá como nueva sede de la tricolor. Pero, ¿de qué depende la decisión?

Facebook Twitter Linkedin

Colombia vs. Brasil en El Campín. Foto: EFE

Se dice que hay una serie de especificaciones y requerimientos que deben ser solicitados por el cuerpo técnico para el óptimo funcionamiento del equipo y, si dentro de las peticiones hechas por Lorenzo está establecer a Bogotá como sede oficial, desde la Difutbol no tienen problema en hacerlo.



(Además: Selección Colombia: análisis del sol naciente de Lorenzo (Meluk le cuenta)).



“No podemos ignorar la calidez que tuvo Bogotá con el Campeonato Sub 20, tenemos un récord en CONMEBOL que difícilmente se podrá igualar. Todavía no hay solicitud oficial ni se ha analizado, pero en esto juega un papel muy importante lo que nos diga el cuerpo técnico. Si ellos nos explican las razones para un cambio, se podría analizar”, comentó González.



Así mismo, dijo que los jugadores ya se sienten cómodos jugando en el Metropolitano de Barranquilla y que consideran este estadio como una casa; además de tener capacidad para albergar más visitantes que acuden a los partidos.



“Son 15 mil sillas menos si llevamos la Selección a Bogotá. Esto puede pesar, pero a nosotros nos importa lo que diga el cuerpo técnico para sacar los partidos adelante”, dijo el director.

Facebook Twitter Linkedin

La selección se despidió ante unos 30.000 hinchas que fueron al estadio El Campín. Foto: Luis Acosta / AFP

El estadio Nemesio Camacho El Campín fue sede del campeonato Sudamericano sub 20 y agotó la boletería en los partidos de fases finales.



(Le podría interesar: Selección Colombia femenina: con Linda Caicedo a la cabeza, nueva convocatoria).



Por ahora se espera que el equipo se siga consolidando para los siguientes amistosos que podrían ser contra Alemania, Polonia y Serbia en junio.



La primera fecha de eliminatorias al mundial de 2026 será en septiembre y los primeros compromisos de Colombia serán contra Venezuela y Chile.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

Estos son algunos de los colombianos que estuvieron en la Liga Española

Luis Díaz vs. Rafael Santos Borré: ¿cuál gol de chilena fue mejor?

¿La mayor goleada de una Selección Colombia en toda la historia? Video