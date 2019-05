Pasto busca asegurar su cupo ante un América ya clasificado

Luego del revés sufrido ante Águilas de Rionegro, el Deportivo Pasto intentará asegurar su cupo entre los ocho, este domingo a las 3:30 p.m., cuando enfrente al América de Cali.





En el partido, que será en el estadio municipal de Ipiales, los nariñenses deberán empatar o ganar para estar entre los ocho. En caso de que pierdan les tocaría esperar que Cali o Once Caldas no sumen o que Nacional o Patriotas no ganen.

El director técnico y promotor del buen momento que vive el equipo, Alexis García, ha asegurado que “las pasiones ciegas restan la capacidad de análisis, propuse de entrada vaciar la papelera de reciclaje, ir superando errores viejos y empezar a cometer nuevos, para ensayar y aprender hasta encontrar el momento de tener éxito”.

García quien termina su contrato este año ha permitido a la afición volver a soñar como lo hicieron en 2006, cuando consiguieron su primera estrella clasificando últimos y venciendo al entonces favorito Deportivo Cali.

Los directivos del Deportivo Pasto fijaron precios de 50 mil pesos para los aficionados visitantes, quienes estarán ubicados en la tribuna occidental y en la oriental estarán los asociados, esperando lograr la presencia de siete mil personas.

Para enfrentar al América, el Deportivo Pasto deberá recurrir a toda su artillería, con el propósito de confirmar su presencia entre los ocho. Aunque se estima que se podrían presentar cambios para dar descanso a varios jugadores. Además se debe dar cumplimiento de las sanciones por tarjetas amarillas, como la de Camilo Ayala y la expulsión de Mariano Vásquez.

Los diablos rojos jugarán con la suplente

Con un grupo alterno, pero competitivo, América de Cali se presentará este domingo en Ipiales. El cuadro escarlata suma 31 puntos frente a los 32 del Tolima, que es segundo. Pero los ‘pijaos’ tienen un duro enfrentamiento con el Medellín, que también está obligado a ganar y esperar otros resultados para conseguir un cupo.

Al final del partido en que le ganó 2-0 al Cúcuta y con el que obtuvo la clasificación anticipada, el director técnico, Jerson González, anunció que tendrá una formación mixta, teniendo en cuenta tres bajas confirmadas.

Uno de los jugadores que no podrá actuar es el central Marlon Torres, que completó cinco amarillas, pero se suman el volante argentino Cristian Álvarez, que sufrió un desgarre en su pierna izquierda, y Luis Sánchez, con esguince de tobillo. Álvarez queda por fuera de los cuadrangulares.

En Ipiales podría darse el regreso al arco de Carlos Bejarano después de seis semanas por fuera de las canchas, lo que servirá para darle ritmo de competencia en vista de la proximidad de los cuartos de final.

Misael Riascos, autor del primer gol ante Cúcuta, señaló que "se dio el objetivo que queríamos, que era clasificar, América es un equipo grande, la pasión de un pueblo, y siempre tiene que poner condiciones, vamos paso a paso para lograr cosas importantes, estamos preparados y en Ipiales esperamos sacar otro buen resultado".

Un factor que ha sido constante en la era de González al frente del plantel profesional es la presencia de varios juveniles de la categoría Sub 20, que él orientaba antes de asumir la responsabilidad con el primer equipo.

Se sabe que Pasto es un rival que viene con un evidente progreso y en las últimas fechas recompuso el camino con Alexis García, para ubicarse quinto con 30 unidades y una diferencia de gol de +5.

Alineaciones posibles

Deportivo Pasto: Neto Volpi, Fabián Viáfara, Geisson Perea, José Ortiz, Mairon Quiñonez, Ederson Moreno, Juan Sebastián Villota, Daniel Giraldo, Ray Vanegas, Andrey Estupiñán y Carlos Nuñez.



América de Cali: Carlos Bejarano; Daniel Quiñones, Pedro Franco, Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones; Julián Guevara, Carlos José Sierra, Máyer Vidal, Johnnier Viveros; Jeison Medina y Fernando Aristeguieta.

Por Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO





Por Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO