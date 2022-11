En horas de la mañana se dio a conocer el allanamiento de seis inmuebles en los que se realizaban apuestas en línea en 40 computadores sistemas no autorizados en el país. Según las denuncias, varios apostadores perdieron en total más de 10 millones de pesos que nunca recibieron tras ganar los partidos del mundial.



Los establecimientos estaban ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar y Los Martíres, donde también estarían evadiendo impuestos con mercancia que asciende a 75 millones de pesos. Esto se conoció debido a los operativos de registro que adelanta la Policía Metropolitana de Bogotá.

"La Policía Nacional ha adelantado operaciones en esta semana para el control de estos establecimientos que se dedican a las apuestas deportivos. Dentro de esos controles hallamos más de 40 equipos de computo, en los cuales encontramos unas páginas no oficiales y no autorizadas en Colombia para aplicar precisamente en estas apuestas"



En el momento, las personas son procesadas por el delito de arbitrio rentistico e igual hizo un llamado para que ColJuegos autorice este tipo apuestas para que se puedan hacer de manera legal.



Estas agencias ilegales estarían captando a los jugadores en páginas extranjeras y no estarían entregando el dinero a los ganadores.



REDACCIÓN DEPORTES

