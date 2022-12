“AMAR LA PELOTA POR SOBRE TODAS LAS COSAS, HONRAR AL PADRE EQUIPO Y A LA MADRE SELECCIÓN, Y SANTIFICAR LAS FIESTAS DE 90 MINUTOS”. EL EDITOR DE DEPORTES DE EL TIEMPO SE PUSO EN LA TAREA DE DESCIFRAR POR QUÉ EL PLANETA SE DETIENE Y SE DESBORDA CON EL MUNDIAL; REPASÓ LA ENCICLOPEDIA BRITÁNICA, ENCONTRÓ UNA FRASE MEMORABLE DE JULIO RIBEYRO, RECORDÓ UN VIEJO TROFEO DE GASEOSA CON UN PAN EN UNA TIENDA DE BARRIO Y, EN UN INSTANTE DE LUCIDEZ, DESCUBRIÓ LA MISTERIOSA NACIONALIDAD DEL MISMÍSIMO DIOS.

"Dios es colombiano”, grita el locutor al detonar en su garganta un largo y estridente gol. Pero, también, y al mismo tiempo, otro locutor de otro país estalla en su alarido que “Dios es argentino” y otro, más allá, enronquece al aullar que “Dios es alemán” y aquel, entonces, brama que “Dios es camerunés” y uno más, como todos los demás, explota en un chillido de mil decibeles porque “Dios es...” y así.



Bien puede pasar ahora mismo en la tribuna de prensa de uno de los esta- dios en los que se disputa esta Copa Mundo de Fútbol Catar 2022, una de esas catedrales gigantes de pasto y cal en las que el dios fútbol iguala a los humanos en sus mandamientos de amar la pelota por sobre todas las cosas, honrar al padre equipo y a la madre selección, y santificar las fiestas de 90 minutos.



El fútbol es, quizás, la expresión misma de la humanidad hecha juego. Un verdadero milagro que multiplica pases y goles en una humanidad hambrienta de sentido y emociones.



Para explicar su magnetismo, su magia, su adicción pasional, su religiosidad de rituales y símbolos, hay tantas razones como saberes: la sublimación del sexo, la teatralidad de la guerra, la defensa del territorio y los colores de la bandera, la protección en clan de la manada, la identidad como razón de ser, el culto sustentado en la fe por un equipo y sus deidades...

En fin: en cada uno de los 32 tomos de la Enciclopedia Británica seguro hay al menos dos ciencias básicas y sociales que explican la fascinación hipnótica que provoca una pelota rebotando de pie en pie hasta el gol.



La poesía es la vida misma y al revés. Por eso, el fútbol es verso y palabra que espeja la vida con toda su paradoja, con toda su contradicción. La mayor belleza del fútbol es que la imita y refleja de manera dramática y demoledora; revela los valores y defectos de una sociedad, de cada quien. Por eso en cada partido, en cada gambeta o atajada, en cada remate en el palo

y en cada gol, Dios, que está en todas partes, es de todas partes.



La pelota cuenta y trascribe la existencia. Danza con ella en su coreografía de táctica y estrategia como en El lago de los cisnes y la pinta desgarrada en el blanco y negro del Guernica. “El fútbol es el gesto al servicio de la belleza”, dijo una vez Marcelo Bielsa, famoso entrenador argentino al que le dicen ‘loco’. Es el arte que interpreta y recrea la realidad y los sentimientos.

Dicen desde la Universidad de California, en Berkeley (Estados Unidos), que en los seres humanos hay cinco categorías de emociones: felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo y disgusto, con “27 dimensiones distintas”: admiración, adoración, aprecio estético, diversión, ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, calma, confusión, anhelo, aversión, dolor, embeleso, envidia, emoción, miedo, horror, interés, alegría, nostalgia, romance, tristeza, satisfacción, deseo, simpatía y triunfo. El fútbol es la tierra fértil para las emociones y pasiones. Todas le caben, ninguna le sobra.



Pero el fútbol gambetea las bibliotecas y las universidades, desborda los límites de la cancha de ensayos teóricos y se convierte en una máquina del tiempo que durante 90 minutos nos devuelve a la infancia de rodillas sucias y porterías de dos sacos; al equipo de la cuadra con olor a pasto mojado o a tierra seca, a ese final de gaseosa con pan para beber la victoria y morder la derrota.



Nos regresa a nuestra pequeña mano en la mano tibia del papá o del tío que te lleva a las carreras al estadio “porque ya van a sonar los himnos”, mientras se abren a nuestros ojos bien abiertos el templo enorme de tribunas, el océano inmenso y verde de la cancha y los héroes de pantaloneta y guayos dispuestos a escribir su odisea.

El fútbol es, en esencia, ese gol en contra que nos hizo entender que papá no era Supermán sino un mortal más, frágil, que se quiebra como cualquiera. El fútbol nos da ese primer vacío infantil consciente para entender que la vida es vida por la muerte. Bien dijo el cuentista peruano Julio Ramón Ribeyro: “Quien no ha sentido la tristeza en el fútbol, no sabe nada de la tristeza”.



Porque el fútbol, como se ve ahora en las tribunas de Catar, es el abrazo enorme de celebración con ese desconocido íntimo, con ese otro que no soy yo, pero que es como yo, con otra vida en el mismo color.

El fútbol, más que el placer interminable de jugarlo, explicarlo o estudiarlo, es esa colección de momentos, es el álbum del pasado y los seres queridos. El partido existe en la memoria de cada uno: ese golazo de chilena que hizo que ese día ninguno del grupo fuera a clases para emborracharse de alegría, o el autogol con el que se burlaron los unos de otros, de nosotros, durante meses, o el regreso a casa con la cabeza agachada y la bandera entre las piernas.



Pero es también, y fundamentalmente, la charla infinita con la que todos sin ningún distingo nos adueñamos del fútbol, del equipo y del juego que no es nuestro, pero que es muy mío y muy tuyo; el diálogo y el debate para imaginarse el juego, festejar la victoria o explicar la derrota.



Una vez el escritor y periodista John Carling me dijo: “Decir que el fútbol no es importante es una idiotez. A la humanidad le hace falta para su alegría, su consuelo, su refugio y, principalmente, como tema de conversación”. Eso último es fundamental. ¡Hablar, compartir, ser parte! “La conversación permite asumir posiciones, expresar opiniones, pronosticar soluciones”, afirma Umberto Eco.



Así, iguales, como nunca, los 5.000 millones de personas de audiencia calculada por tv en el planeta que tiene este Mundial de Catar, somos iguales en Bogotá o en Estambul, en Doha o en Nueva York, en Londres o Manila, somos idénticos y hablamos y recordamos y volvemos a la infancia y traemos recuerdos y creamos nuevos momentos y rezamos porque gane nuestro equipo en esta pasión única y redonda de gol.

