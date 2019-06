Mina confesó cómo le gritó a Barrios en el 2-0 contra Argentina

Yerry Mina, uno de los zagueros de la Selección Colombia, juega de local en Sao Paulo. Mina entrena en la sede del club Palmeiras, del que hizo parte del 2016 al 2018, cuando salió de Santa Fe y antes de pasar al Barcelona Español.

Mina, goleador de Colombia en el pasado Mundial de Rusia con 3 anotaciones y actual jugador del Everton inglés, dijo: “La verdad, que estamos muy felices por estar aquí. En mi casa, por el cariño que me han dado acá para mí es muy importante. Agradecido con Dios, por volver y saludar a todo el personal”.(Lea también: Wílmar Barrios dio a conocer su propio parte médico)

El plan defensivo vs. Argentina: El plan estaba claro. Nosotros tratamos de hacer nuestro juego. La idea del profe era clara: tratar de cerrarles los espacios y cuando presionáramos arriba, estar muy atentos, nosotros, atrás. No hemos ganado nada. Estamos todavía ahí, peleando. Ahora lo que se viene es trabajar en lo defensivo, que es lo más importante para nosotros los de atrás: estar bien atentos y cerrados y sacar el arco en serio.



(Galería: Las duras críticas a Messi y su selección tras derrota contra Colombia)



Respaldo a volantes: Claro él. La verdad, en ese trabajo tú tienes que estar muy concentrado en la parte de atrás. Eso es fundamental. Hay ocasiones de partido en que nos toca dialogarnos dentro del juego. En el partido por ahí me enoje con Wilmar: Dale papi, dale que es por la comida de tu hija.



(Le sugerimos leer: El sentido mensaje de despedida de Ovelar)



Quieren la estrella: En esta Selección, desde el utilero hasta el profesor, somos conscientes de lo que venimos haciendo. Vamos paso a paso: no estamos donde queremos llegar, pero tampoco estamos donde estábamos ayer. Estamos trabajando humildemente. Personalmente estoy muy feliz porque veo al equipo muy unido y tranquilo. Para conseguir la estrella tenemos que trabajar duro y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que tiene en la cabeza el profe y eso es lo más importante.



Ambiente: Es muy bacano sentir esa confianza que transmite el grupo, el que esté en esa posición va a ser lo mismo o mejor. Eso se siente, vas al comedor y lo sientes, y eso te deja tranquilo porque sabe que el que entre va a darlo todo por su familia, esta Selección y por estos colores que amamos tanto.



DEPORTES