Alivio en la Selección: esta es la situación médica de Wilmar Barrios

Una de las noticias que más generó preocupación luego del triunfo de Colombia 0-2 contra Argentina fue la situación médica del mediocampista Wilmar Barrios. Una vez se terminó el encuentro, al jugador se le hicieron estudios por un golpe que sufrió en la contienda pero estos no arrojaron ninguna lesión de gravedad.

Según pudo conocer EL TIEMPO, Barrios solo sufrió un golpe que no reviste mayor gravedad y estaría disponible para el próximo partido de la Selección, a disputarse el miércoles a las 4:30 p. m. contra Catar. El volante central viene de ser la figura en la victoria sobre la Albiceleste.

El jugador del Zenit, de Rusia, se ‘comió’ la cancha. No solo cumplió con su tarea defensiva de recuperar el balón sino que mostró despliegue en materia ofensiva. Pisó con propiedad el campo contrario y le dio salida al equipo. Su partido fue tan limpio que no cometió ninguna infracción y no recibió tarjeta amarilla.



DEPORTES