Uruguay quiere mantener su condición de favorito frente a Japón

Tras su contundente victoria sobre Ecuador, Uruguay se alista para enfrentar este jueves a la selección de Japón por la segunda fecha del grupo C de la Copa América 2019.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Arena do Gremio, en Portoalegre, a las 6 de la tarde. Además, es el primer encuentro por competición oficial que se da entre nipones y charrúas.



Siete partidos amistosos, todos ellos disputados en Japón, preceden al primer encuentro de competición oficial entre las selecciones de Uruguay y Japón. El bagaje de los anteriores encuentros es favorable a los uruguayos con cuatro victorias frente a las dos que registra Japón, mientras que el precedente restante se saldó con empate.



En las últimas décadas, los charrúas han visitado con cierta frecuencia a los nipones para jugar partidos amistosos, entre ellos algunos de la Copa Kirin, el torneo amistoso que organiza anualmente una gran fábrica de cerveza del país del sol naciente.

La serie de siete amistosos arroja un bagaje goleador de 21 goles a favor de Uruguay, lo que hace un promedio de tres por partido, frente a los 15 de Japón.



Para este encuentro, el entrenador uruguayo Óscar Tabarez se enfrenta ante la duda de quién deberá reemplazar a Matías Vecino, quien salió lesionado frente a Ecuador y se perderá el resto de la Copa.



El 'Maestro' debe definir quién sustituirá al volante del Inter de Milán. Lucas Torreira, del Arsenal, y Federico Valverde, de Real Madrid, aparecen como las primeras alternativas. El entrenador charrúa deberá elegir entre la pegada de Valverde y la marca de Torreira. En ambos casos mantendrá capacidad de manejo de balón en una zona del campo que ganó en variantes de juego en los últimos años.



"El caso de Matías me tiene preocupado", dijo Tabárez al finalizar el choque ante el Ecuador de Hernán 'Bolillo' Gomez.

Por otro lado, tras la estrepitosa caída por 4-0 frente a Chile, el seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, destacó la valentía y el atrevimiento de sus jugadores.



“No nos acobardamos ante al campeón actual y tuvimos algunas oportunidades y posibilidades reales de hacer gol", dijo el entrenador.



Moriyasu aseguró que fue una caída "triste" y reconoció que Chile fue superior, aunque valoró que sus muchachos no se dieron por vencidos y perfilaron el camino que la selección nipona debe seguir en el torneo.



"El resultado muestra que fallamos en algunas situaciones concretas. No creo que merecimos no marcar un gol, uno hubiese sido más justo. Esperamos hacerlo mejor en el segundo juego", manifestó el entrenador japonés.

Posibles alineaciones

Uruguay: Fernando Muslera, Diego Laxalt, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres, Lucas Torreira, Federico Valverde, Nahitan Nández, Nicolás Lodeiro, Edison Cavani y Luis Suárez.



DT: Óscar Tabarez



Japón: Eiji Kawashima, Daiki Suga, Takehiro Tomiyasu, Naomichi Ueda, Daiki Sugioka, Gaku Shibasaki, Yuta Nakayama, Tatsuya Ito, Shoya Nakajima, Daizen Maeda y Shinji Okazaki.



DT: Hajime Moriyasu

*Con información de EFE y AFP