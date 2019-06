Colombia no dio pistas antes de enfrentar a Chile

La Selección Colombia, sin dar pistas sobre el equipo titular, realizó este jueves su último entrenamiento para enfrentar el viernes a Chile en los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019.

Colombia, al igual que Chile, desistió de la práctica de reconocimiento de cancha del Arena Corinthians, escenario del partido por cuartos de final, y optó por realizar este jueves un último entrenamiento vespertino en el estadio paulistano de Pacaembú.



El técnico de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, quien antes del entrenamiento concedió una rueda de prensa en el Arena Corinthians, no dio pistas sobre posibles variables en el equipo titular.



Se prevé que el portero David Ospina, quien estuvo en Colombia por motivos familiares ante los problemas de salud que aquejan a su padre en la ciudad de Medellín, retomará la titularidad, igual que el lateral derecho Stefan Medina, que deberá ocupar la plaza que estaba en manos de Santiago Arias.



En la primera línea de centrocampistas se especula la presencia de Gustavo Cuéllar o Jéfferson Lerma en el lugar de Wilmar Barrios, pero todo indica que Queiroz mantendrá a este último, mientras que en la creación Juan Guillermo Cuadrado, con altibajos en el torneo, le daría paso a Edwin Cardona.



En el ataque, Queiroz baraja cuatro opciones para elegir dos: el capitán Radamel Falcao García o el artillero Duván Zapata, en el centro, y la de Roger Martínez o Luis Díaz para ser el complemento por el costado izquierdo.



En la última práctica, con los 22 jugadores disponibles, Colombia realizó ejercicios de fundamentación con balón y estiramientos durante los minutos a los que tuvo acceso la prensa. En los primeros minutos, Cuadrado trabajó separado y después de que el técnico Queiroz convocó a su ya habitual círculo fraternal previo a la práctica se unió sin problemas al resto del grupo.



El entrenador de porteros, el exinternacional colombiano Eduardo Niño, realizó un trabajo específico con los guardametas David Ospina, Álvaro Montero y Camilo Vargas, en los que se vio una ligera práctica de penaltis entre ellos mismos.



Por el nuevo reglamento del torneo, en la fase de cuartos de final no se tendrá prórroga en caso de empate en el tiempo reglamentario y se pasará directamente a la definición por cobros desde el punto penalti.



En las semifinales y final, incluido también el partido por el tercer puesto, volverá la prórroga en caso de igualdad durante los noventa minutos.



Colombia terminó primero del Grupo B con nueve puntos, sin recibir goles y con un rendimiento del 100 % luego de sus triunfos sobre Argentina (2-0), Catar (1-0) y Paraguay (1-0), mientras que Chile fue segundo del C tras vencer a Japón (4-0) y Ecuador (2-1) y caer ante Uruguay (1-0).



