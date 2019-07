¡La Uefa le dijo que no Argentina¡ La verdad sobre el falso rumor

No tardaron en llegar las ‘fake news’ al ida y vuelta de Argentina con la Conmebol. Lo que fue una pelea casada por las declaraciones de Lionel Messi en contra de la organización de la Copa América, los tildó de ‘corruptos’ se le agregó versiones de la prensa argentina que decían que la AFA estaría dispuesta a dejar las competiciones de Suramérica para empezar a participar en las de la Uefa.

Pero la Unión Europea de Fútbol no tardó en desmentir los falsos rumores por medio de un comunicado oficial: "No hay nada cierto en la afirmación de que Argentina haya solicitado participar en competiciones UEFA ni en que se vaya a convertir en miembro de la UEFA. La UEFA no ha entrado nunca en ningún debate sobre esto y nunca lo hará".

Fin de la historia. Argentina seguirá participando en las competiciones de Conmebol y tan solo podrá ver una Liga de Europa o Liga de Naciones como invitada. "En el espíritu de amistad y camaradería, y como organización inclusiva que es, la UEFA recibirá a la Argentina como invitados especiales para observar cualquier competición UEFA en cualquier momento", concluyó el ente regulador del fútbol europeo.

La Uefa desmintió los rumores sobre una posible participación de Argentina en sus competiciones. Foto: Captura de pantalla

DEPORTES