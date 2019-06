La Selección Colombia está en boca de todos

La selección Colombia vive un dulce comienzo en la Copa América. La clara victoria 2-0 sobre Argentina en el debut, no solo le permite sumar sus primeros tres puntos en el torneo continental sino que además le permite caminar con paso firme en su objetivo por alcanzar por segunda vez el título del torneo más antiguo del mundo.

El equipo nacional, dirigido por el seleccioonador portugués Carlos Queiroz jugó sin temores y con aplomo frente a la Argentina de Messi, Di María, Agüero y compañía, seleccionado al que la tricolor hizo ver mal por pasajes del compromiso que abrió el grupo B del torneo.

La victoria de los colombianos fue elogiada por la prensa internacional especializada y por reconocidos periodistas, que además criticaron al equipo del joven entrenador Lionel Scaloni al igual que la ‘desconectada’ de Messi en el partido, producto de una muy buena marcación de los colombianos sobre el astro del Barcelona.



La tricolor, en general, fue muy superior a su rival y manejó los tiempos y espacios del partido a su antojo, haciendo ver a las estrellas albicelestes muy aisladas, sin ideas.



Se confirmaron todas las sospechas de que la Argentina es un equipo al que le falta mucho, en juego, convicción y estilo, mientras Colombia fue implacable

“Se confirmaron todas las sospechas de que la Argentina es un equipo al que le falta mucho, en juego, convicción y estilo, mientras Colombia fue implacable”, valoró Claudio Mauri, periodista del diario La Nación.



Mauri también dijo que a los dirigidos por Scaloni les costó crear juego y expusieron sus debilidades defensivas por el costado derecho. No tenían cómo vulnerar el férreo sistema defensivo de los colombianos.



Clarín describió el tanto de Roger Martínez, el primero del encuentro, como un “golazo fuera de libreto” y resaltó el trabajo de la defensa colombiana.



“Lionel Messi apareció en cuentagotas y fue aislado por la defensa colombiana. ¿El futuro? Una incógnita para Argentina. Y cuesta arriba”, agregó.



“Colombia le dio un cachetazo de realidad a Argentina”, escribió el periodista Sergio Maffei, del diario Olé.



“Un equipo que tiene una identidad, que tiene un funcionamiento marcado y jugadores, desequilibrantes, que sobresalen justamente por ese respaldo colectivo”, añadió Maffei, en descripción de los dirigidos por Queiroz.



Sobre su equipo nacional Maffei sentenció: “Otra vez a entender que la selección hoy está lejos, lejísimos, de lo que fue y supo ser”.



El medio digital Infobae dijo que la Albiceleste decepcionó en el debut en Copa América y que el DT de Colombia, “Carlos Queiroz, fue astuto, pues esperó a Argentina y comenzó a presionar, ordenado, a partir de la mitad de campo”.



Daniel Arcucci, otro reconocido periodista argentino, fue enfático en su análisis: “Colombia juega colectivamente; Argentina, individualmente”.

‘Colombia ganó bien’

Martín Liberman, otro periodista muy influyente, comentó: “No era tan difícil. Cuando Messi no funciona, Argentina es menos que muchos. La diferencia física fue abismal, asombrosa. Colombia ganó bien”.



"El resultado no se discute. Buena victoria colombiana también desde el rendimiento”, analizó, por su parte, y con vehemencia Juan Pablo Varsky, quien manifestó que Argentina no tuvo funcionamiento colectivo y no aprovechó “a un Messi quien, además, se rinde ante la adversidad”.

No era tan difiicl. Cuando Messi no funciona, Argentina es menos que muchos. La diferencia física fue abismal, asombrosa. Colombia ganó bien 2 a 0 con goles de Martinez y Zapata https://t.co/YzFST7bnDf — Martin Liberman (@libermanmartin) June 15, 2019

Tenemos que analizar seriamente por qué no tenemos velocidad, nos falta la velocidad de los demás equipos en los arranques, que nos llevan por delante

Oscar Ruggeri, ex símbolo de la Selección de Argentina y hoy comentarista en TV, analizó lo que vio en el estreno y dijo: “Tenemos que analizar seriamente por qué no tenemos velocidad, nos falta la velocidad de los demás equipos en los arranques, que nos llevan por delante. Hay que analizar qué es lo que nos está faltando ahí. En el Mundial hasta se podía entender porque los europeos tienen otra preparación pero acá vi lo mismo”.



Y también deslizó que el rival fue más de lo que esperaba. “Sabía que íbamos a enfrentar a un buen equipo pero la verdad que Colombia me sorprendió con algunos jugadores nuevos y el técnico, que también acaba de llegar. En el segundo tiempo, cuando emparejamos, nos metieron el gol. ¿Cómo vino esa jugada? De una contra. Siempre digo que son más rápidos que nosotros, cuando atacás con muchos siempre tenés que tener uno encima o cerca porque si no te pasa lo que nos pasó. Ojalá tengan capacidad interna de calmarse, de charlarlo. Hay dos partidos más”, concluyó el ‘Cabezón’ Ruggeri en Fox Sports.

‘Gana con cualquier técnico’

Por su parte, el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, seleccionador de Ecuador que debutó este domingo con derrota con Uruguay, aseguró que la selección Colombia puede ganar con cualquier técnico.

Hernán Darío Gómez, DT de Ecuador. Foto: AFP

“El trabajo individual y colectivo de los jugadores colombianos hacen de su selección un equipo fuerte y en este momento Colombia es candidato al título de la Copa América”, aseveró el seleccionador de Ecuador.



Además reconoció el trabajo que viene realizando el técnico Carlos Queiroz. “Es un entrenador con experiencia, serio y le gusta jugar a la ofensiva, sin descuidar la defensa”, concluyó.



