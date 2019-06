¡No los descarten! Venezuela venció a Bolivia y clasificó a cuartos

Venezuela, con dos goles del extremo Darwin Machís y uno de Josef Martínez, venció 3-1 este sábado a Bolivia para clasificar a los cuartos de final de la Copa América de Brasil-2019, en el cierre del grupo A.

Machís, una pesadilla para la selección del altiplano con su velocidad, marcó en los minutos 2 y 55 los dos primeros goles de la Vinotinto en la cita continental, abriendo el camino en el estadio Mineirao de Belo Horizonte a su primera victoria. Descontó Leonel Justiniano en el 82, pero terminó de rematar Josef Martínez en el 86.



El equipo entrenado por Rafael Dudamel llegó al compromiso con la promesa de mayor juego ofensivo y control de balón después de los empates 0-0 frente a Perú y el anfitrión Brasil. Supo cumplir sin dejar de explotar por ello la que es su mayor virtud: los contraataques. Bolivia estrelló un par de balones en el poste y debió consolarse con la diana de Justiniano.



Brasil finalizó el Grupo A como líder con siete puntos tras golear 5-0 este sábado a Perú, escoltado por Venezuela con cinco. Perú quedó tercero, con cuatro unidades, mientras que Bolivia no pudo sumar.

Dudamel había llamado a sus futbolistas a dar una "demostración de jerarquía", con mayor vocación ofensiva en busca del triunfo. Él hizo su parte en la pizarra, con la inclusión de dos futbolistas de buen manejo de balón y excelente visión de juego en el once inicial: Juan Pablo Añor y Jefferson Savarino.



El entrenador no renunció a esa consigna a pesar de las bajas de última hora de los dos centrales llamados a la titularidad, Yordan Osorio y Mikel Villanueva, brillantes en la presentación previa ante los pentacampeones mundiales. Debió estrenar dueto en el centro de la zaga con Jhon Chancellor y Luis Mago. Hubo premio muy temprano, un auténtico madrugonazo.



Corría el segundo minuto cuando el lateral derecho Ronald Hernández arrancó por la banda y lanzó un centro, preciso, que cabeceó Darwin Machís para romper la resistencia que el gol mantenía con el equipo venezolano en Brasil-2019.



Machís se anticipó a la defensa para conectar con potencia. Bolivia avisó en tanto que no iba a ser una víctima resignada a la eliminación con un potente disparo al poste de Ramiro Vaca en el minuto 8. El latigazo de Vaca fue un llamado de atención. Ya con ventaja, el intercambio golpe a golpe no era la mejor alternativa para la Vinotinto.



Sin renunciar del todo a la pelota, mientras Bolivia trataba de tener mayor control, el equipo de Dudamel empezó a hacer uso de su principal arma: el contragolpe, con la velocidad de Savarino y, especialmente, Darwin Machís; así como la amenaza permanente que representa Salomón Rondón. Uno de esas rápidas contras pudo ampliar distancias entre ambos bandos, pero Savarino, después de un impecable centro al Machís centró al área, remató desviado.



No pudo entrarle bien a la esférica. Con Venezuela cediendo metros, Bolivia ganaba confianza. Otro remate al poste del equipo del altiplano se produjo en el minuto 39, cuando Diego Bejarano se animó a probar suerte a media distancia. Seguían siendo punzantes, no obstante, los contraataques vinotinto. El portero Carlos Lampe despejó un tiro cruzado en el área de Savarino tras un ataque conducido por Rondón.



Machís, tras el descanso, volvió a aparecer, en esta ocasión con una gran jugada individual. Desbordó, atacó el área en diagonal y completó su doblete con un tiro potente frente al que nada podía hacer Lampe. Bolivia trató de responder en el 64, con un remate de Marcelo Martins que tapó el cancerbero Wuilker Faríñez.



Dio rebote, Cristian Arano ripostó y Jhon Chancellor salvó sobre la línea de gol. El fallo golpeó a los altiplánicos y Venezuela, entonces, se soltó. Machís, en el 67, estuvo cerca de completar un triplete. Dudamel se atrevió a mostrar ambición con los cambios, con la entrada de Yeferson Soteldo, un letal driblador, en lugar de Añor y Josef Martínez para acompañar en punta a Rondón.



Paradójicamente, Bolivia anotó en ese momento por intermedio de Justiniano. Fue un susto, pero de inmediato respondieron las variantes vinotinto. Soteldo centró y Martínez remató a gol para terminar de dar el pase a Dudamel y los suyos. Venezuela encontrará en los cuartos de final al segundo clasificado del Grupo B, que se definirá entre la Argentina de Lionel Messi, Paraguay y Catar el domingo. Colombia, pase lo que pase, es el líder de esa llave.



AFP