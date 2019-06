Falcao con Zapata, ¿se hará la prueba en el ataque de la Selección?

El recuerdo sigue fresco. Colombia de visita en Perú, partido definitivo de la última eliminatoria, octubre de 2017, en juego para la clasificación de ambos al Mundial de Rusia. Y, en el ataque, contra todo pronóstico, una pareja demoledora, una que parecía incompatible: Falcao García, el 9, y Duván Zapata, el otro 9. Ese día, Colombia experimentó con ambos, empató y clasificó. Hoy vuelve a jugar en Lima, un amistoso, y sus dos goleadores piden pista para volver a estar juntos.

No es que haya una norma, pero cuando hay dos delanteros de área, la lógica del fútbol tiende a aislarlos, a no permitir que estén juntos en la titular; se dice que se quitan espacios, se especula que se interfieren. La polémica es antigua y tuvo un punto álgido cuando el entrenador Marcelo Bielsa se negó a alinear a Gabriel Batistuta y a Hernán Crespo al mismo tiempo en la selección Argentina. José Pékerman rompió ese concepción, que no era ninguna regla, en la Selección Colombia. Ese día, en Perú, su estrategia fue poner a Zapata y Falcao juntos, de arranque, cuando nadie se lo esperaba, y entre ambos gestaron el gol que valió la clasificación al Mundial.



Zapata hizo gala de su contextura física, ganó en el juego aéreo tras un despeje de David Ospina. Su cabezazo buscó a Falcao como si se conocieran de memoria, como si siempre hubieran jugado juntos aunque no lo habían hecho. Falcao también hizo lo suyo, luchó la pelota para no perderla, pese a la marca asfixiante que tenía, y asistió a James, el anotador. Los artilleros se vistieron de obreros. Demostraron que hasta eso pueden hacer juntos.



Hoy, Colombia regresa a Lima con su pareja de delanteros estelares, a unos días del inicio de la Copa América, que arranca este viernes, y ambos están en un momento voraz. Falcao anotó 15 goles en 33 partidos con el Mónaco en el campeonato francés. Pese a la mala campaña de su equipo, el ‘Tigre’ sobresalió. Hizo lo suyo, sus goles, como siempre. Del otro lado, Zapata firmó la mejor temporada de su carrera, con el Atalanta, en el fútbol italiano. Hizo 23 tantos de Liga –28 en total–, despertó todos los elogios en el mundo y hoy se lo pelean varios equipos, entre ellos el Nápoles italiano.



Zapata fue uno de los ausentes en el Mundial de Rusia. Después de demostrar que podía jugar junto a Falcao –o Falcao junto a él–, no fue convocado por Pékerman. Le tocó quedarse con las ganas. Pero Zapata, a sus 28 años, tiene un reto inmediato, la Copa América. Quedó entre los 23 convocados sin discusión, a punta de goles.



Y hay más delanteros de nivel en la Selección; están Luis Fernando Muriel y Roger Martínez, pero la duda pasa por los dos nueves, los que olfatean el gol en el área. El técnico Carlos Queiroz tendrá que decidir, y muchos son los dilemas, si juegan los dos del momento o si solo lo hace Falcao, apoyado por los extremos, como contra Panamá el lunes pasado.



“Hay muchas soluciones que podemos implementar, de acuerdo a los rivales. Hay que mirar las combinaciones que podemos hacer en el ataque con el número de goles que tienen Falcao, Roger, Muriel, eso me deja tranquilo”, dijo Carlos Queiroz en una de sus intervenciones durante esta etapa previa a la Copa América. En todo caso, ya hay un antecedente, si se decide, el partido de Lima, como punto de referencia.

Falcao y Duván

–(Falcao) ¿Qué opina de jugar con Duván Zapata en ataque?

–Es algo que tiene que definir el cuerpo técnico de acuerdo a la necesidad y el rival.

—(Duván) ¿Qué opina de jugar junto a Falcao?

—Ya lo hemos hecho en Perú, en las eliminatorias, y no hubo ningún problema.



La pregunta es recurrente, para uno y para el otro. Y no es para menos, ambos llegan en un momento excepcional. Falcao goza de la experiencia, del estatus, de la capitanía, de la ascendencia en la Selección. Tiene 34 goles con el equipo nacional. Zapata goza de su arsenal de anotaciones, de su momento fantástico. Aunque en la Selección aún no ha anotado.



Los planes de Queiroz aún son un misterio. Zapata lleva 8 partidos con la Selección y solo en dos compartió cancha con Falcao: el partido de Lima de la pasada eliminatoria (73 minutos), y el amistoso contra Japón, en marzo. Ese día Falcao fue el titular, pero Zapata entró por Sebastián Villa, así que estuvieron en la cancha 25 minutos. Zapata gestó un penalti que el ‘Tigre’ anotó. Entonces, Falcao opinó de su compañero: “Duván aportó lo que necesitaba, nos ayudó; el equipo cambió”.



En el pasado amistoso contra Panamá, el titular fue Falcao, que hizo un gol, de penalti, en el triunfo 3-0. Y cuando Queiroz decidió enviar a Zapata a la cancha, arrancando el segundo tiempo, fue por el ‘Tigre’. En el amistoso de marzo contra Corea, el titular fue Zapata, que jugó 59 minutos, y Falcao entró por él. Y hay otro antecedente, el amistoso contra Francia del 2018, cuando Zapata entró por Falcao. Así que parece un cambio natural, el 9 por el 9, aunque nada está dicho. “Con cualquiera de nuestros compañeros que juegan adelante nos podemos complementar de la mejor manera”, dice Zapata.



La visita a Perú será la última estación antes de llegar a Brasil para la Copa América. Será la prueba final, el último momento en el que se permite hacer alguna prueba, despejar alguna duda, confirmar alguna certeza. Todo estará en la cabeza de Queiroz, quien tiene muchos goles en ataque para decidir.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET