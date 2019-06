Jorge Luis Pinto se despachó contra José Pékerman

El técnico de Millonarios, Jorge Luis Pinto, dio unas polémicas declaraciones sobre el trabajo que hizo José Pékerman con la Selección Colombia durante su proceso en las que criticó parte de su táctica.

"Con mucho respeto y franqueza dije que el profesor Pékerman era un gran hombre, un gran señor y un gran caballero, pero que trabajo táctico propiamente no había, no había en los partidos en el Mundial", dijo Pinto en entrevista con 'Caracol Radio'.



De inmediato, el entrenador del equipo bogotano cuestionó a una parte del periodismo por cambiar el libreto de lo que había dicho. "Algunos colegas de ustedes me trataron de mentiroso, ahora todo el mundo dice, 'ahora si tiene táctica el equipo', no entiendo las cosas".



Finalmente, Pinto aseguró que Carlos Queiroz le ha dado un salto de calidad a la Selección Colombia en todas las partes de la estrategia.



"Queiroz le ha dado unos conceptos que son importantes en el fútbol mundial. Más colectividad, más funcionabilidad defensiva y ofensiva, más equipo en funcionamiento táctico", concluyó.



