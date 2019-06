¿Por qué a Chile sí y a Colombia no? Decisión polémica de la Conmebol

El partido entre Colombia y Chile por los cuartos de final de la Copa América se retrasó 20 minutos en el horario que se tenía establecido para iniciar ya que la delegación de Chile llegó con 30 minutos de demora al estadio Arena Corinthians. Por supuesto, la queja de los chilenos no se hizo esperar y la Conmebol accedió al pedido de retrasar el arranque del encuentro.

¿Por qué a Chile sí y a Colombia no? La Selección hizo el mismo pedido en su debut en la Copa contra Argentina, el pasado 15 de junio y la organización del torneo no accedió. A unos sí, otros no...



DEPORTES