Lucumí: la sorpresa en la Selección Colombia que destapó Queiroz

John Lucumí acaba de ser campeón en Bélgica con el Genk, y sin embargo no era un jugador muy presente en el radar del fútbol colombiano. Pero el técnico Carlos Queiroz, quien dice tener un estudio adelantado de todos los futbolistas colombianos en el mundo, ya le estaba siguiendo la pista, al punto que lo preseleccionó para la Copa América de Brasil y, finalmente, lo incluyó en la lista de 23 jugadores.

la Copa América, el próximo 26 de junio. Es un defensor central zurdo, que también ha jugado como lateral izquierdo. Salió para el fútbol de la nutrida cantera del Deportivo Cali y, desde entonces, ha tenido un rápido ascenso en su carrera deportiva.



El debut profesional en la Liga le llegó el 26 de septiembre de 2015, en un partido entre Cali y Cortuluá. Jugó los 90 minutos en un equipo que era dirigido por Fernando el ‘Pecoso’ Castro. Ese día, Lucumí jugó como lateral izquierdo, pese a que era central. No lo hizo del todo bien ni del todo mal, de hecho, se convirtió en una alternativa cada que Pecoso necesitaba suplir a alguien sobre la izquierda. Jugó 9 partidos en su primera temporada.



Así estuvo, jugando de a poco en el cuadro azucarero, hasta el 2018, cuando ya se convirtió en titular y jugó 18 partidos. En ese entonces fue dirigido por el técnico Gerardo Pelusso, que le dio la confianza.



En el 2018, el Cali lo transfirió al Genk de la liga belga, por una cifra aproximada a los 2.5 millones de dólares, con cuatro años de contrato. Allá está ahora, está jugando y acaba de ser campeón. Disputó en la temporada 27 partidos.

El recorrido en la Selección

Paralelamente, Lucumí ha hecho carrera en la Selección Colombia: con la sub-17 disputó el Suramericano de Paraguay, en 2015. El año pasado recibió la gran sorpresa al ser citado por el técnico Arturo Reyes a la Selección de mayores, que disputó los amistosos contra Venezuela y Argentina. No jugó. Pero ese fue su primer acercamiento al equipo.



Ahora, con la llegada de Carlos Queiroz, su nombre ya no era desconocido, ya estaba en el radar, e irá a la Copa América. “Contento, orgulloso por estar en la lista con los grandes talentos y defensores como Dávinson y Yerry, que están en grandes clubes. Me seguiré esforzando para que la Selección siga contando conmigo”, dijo cuando fue preseleccionado entre 40.



“Estamos hablando de un campeón. Ganó la liga, llega con motivación, confianza. Tiene 20 años y más de 20 partidos de titular, solamente en los últimos meses. Jugó con mucha calidad, es un central zurdo, con cuatro centrales, y los mediocampistas de primera línea en competiciones como la Copa América o Copa del Mundo están expuestos a sanciones”, explicó Queiroz ante la convocatoria del joven Lucumí, que terminó ocupando el puesto del central del Barcelona, Jeison Murillo.



