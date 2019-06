Colombia ya está en Sao Paulo para enfrentar a Catar

El triunfo contra Argentina ya quedó atrás. Ahora Colombia se alista para medirse a catar, este miércoles en Sao Paulo. El equipo nacional llegó a la ciudad el domingo en la noche, en un vuelo procedente de Salvador de Bahía, donde queda su sede principal en la Copa América.

Pasadas las 10 de la noche de Brasil, Colombia llegó a su hotel de concentración, para descansar y retomar entrenamientos este lunes. En la delegación se mantiene los 23 futbolistas, incluido Luis Fernando Muriel, quien viajó con el equipo pese a confirmarse su lesión que lo sacó de la competición.



Muchos hinchas colombianos se desplazaron también hacia Sao Paulo este domingo y ya hacen presencia en la ciudad sede del segundo partido de Colombia.

Colombia entrenó este domingo en la mañana en salvador, con los jugadores que no actuaron o no lo hicieron todo el partido frente a Argentina. Los demás hicieron trabajo de recuperación, incluido Wílmar Barrios, quien presentó un golpe en el juego pero que no es de gravedad.





En la tarde, los jugadores tuvieron el permiso para recibir la visita de sus familias, en ocasión del día del padre. Algunos decidieron salir del hotel de concentración, aunque solo por un par de horas.





Colombia entrenará esta semana en la sede deportiva del Palmeiras, alistando el juego contra Catar.



Pablo Romero

Enviado especial de EL TIEMO- Salvador de Bahía

@PabloRomeroET