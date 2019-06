Mateus reveló los secretos de Reinaldo Rueda con Chile, ¿una ventaja?

Dos viejos conocidos se volverán a encontrar en los cuartos de final de la Copa América: Mateus Uribe con la Selección Colombia y Reinaldo Rueda con Chile se verán de nuevo este viernes a las 6 p.m. luego que el DT y el volante fueran campeones de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016.

Sus declaraciones

Lo que conoce de Rueda. “Los equipos del profe Reinaldo siempre juegan bien al fútbol. Ponen la pelota al piso. En Chile tienen jugadores de buen pie y esto permite una cantidad de variantes importantes en el juego. Siempre pedía lo mismo(Rueda): orden en el mediocampo y sorpresa para acompañar a los hombres de ataque. La mentalidad de nosotros es jugar al fútbol sea el que el sea el rival de al frente. Esperamos poder dar un buen espectáculo”.





Lo que les pide Queiroz a los jugadores del mediocampo. “A los hombres de la mitad nos piden que seamos multifuncionales. Hemos fortalecido esta línea del campo y esto ha sido importante para el nivel que hemos mostrado en la cancha de juego”.



Opinión de Chile. “La verdad creo que los dos rivales que nos podían tocar es mucho mejor Chile para el juego de nosotros. Juega bien a la pelota, en el medio tiene jugadores que saben jugar, pero nos dan espacios y hemos demostrado que nos gusta jugar con la pelota. Estamos muy contentos con nuestro trabajo y estamos mentalizados que esto es paso a paso”.



¿Qué tiene que mejorar la Selección? “Todas las sesiones de entrenamientos es para mejorar. Los partidos ganados no quieren decir que seamos un equipo perfecto, estamos trabajando para corregir. Hemos sido muy contundentes, pero también tenemos que ser claros que los equipos no nos puedes manejar la pelota. No podemos tener posesión sin verticalidad”



Su función como volante interno por izquierda. “La verdad como dije al principio el profe nos pide que seamos polifuncionales que el trabajo que haga por izquierda lo pueda hacer por el centro o por derecha. Me siento bien porque mis compañeros me hacen el trabajo más fácil. Se ha visto una solides defensiva en el 4-3-3 importante y también he llegado a ataque, que es importante”.

La opción de irse a penaltis. “Para nadie es un secreto que los penales se puedan dar. Nosotros nos mentalizamos en hacer nuestra tarea en los 90 minutos. Estamos mentalizados que tenemos que sacar el resultado, trabajos el día a día par ganar el partido en los 90 minutos, que es nuestra consigna”.



Su opinión del rival. “Vamos a enfrentar un rival que bien de ganarse 2 copas, sabemos de su jerarquía. Nosotros venimos creciendo de un proceso corto con Queiroz. Sabemos que estamos para grandes cosas, pero no hemos ganado a nada. Tenemos un rival al frente que es 'copero', pero vamos con la consigna de sacar el resultado”.



Más sobre el DT de Chile. “Rueda es un estratega que mira mucho fútbol, seguro que ya nos estudió. Ya nos tiene visualizados. En esta era del profe Queiroz hemos demostrado cosas que el equipo no había mostrado antes. Para nosotros será más fácil enfrentar un equipo que vemos a sus jugadores por todo lado. Va ser más fácil estudiarlos a ellos (los chilenos), que ellos a nosotros”.



DEPORTES