Preocupación por las amarillas: los cambios necesarios en Colombia

¡Qué sigan los cambios! No se juega nada contra Paraguay, eso está más que claro, entonces no se debe arriesgar a los jugadores que pueden perderse los cuartos de final por ver una segunda amarilla en la fase de grupos de la Copa América. La filosofía del entrenador de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, de manejar y dosificar los minutos de los jugadores en la Copa América tiene este aditivo, bastante importante, para escoger el onceno inicial que jugará este domingo –2 p. m., con transmisión de Caracol TV y Directv–.

La lista de los amonestados en la Selección la encabezan, nada más y nada menos, que los dos referentes de ataque: Radamel Falcao y Duván Zapata. ¿Jugar sin los dos? Es lo más razonable que se debe hacer con los paraguayos, para qué arriesgar si el trabajo en la fase de grupos ya está hecho: se terminará como primero del grupo B, y el cupo a cuartos de final está asegurado a falta de un encuentro.



“Tenemos que manejar los tiempos de los jugadores, pero también se debe mantener la identidad del equipo. Tenemos el sueño de hacer seis partidos en esta Copa. En cada juego saldrá el mejor equipo, pero se deben tomar en consideración las rotaciones para estar frescos en las piernas”, había declarado Queiroz antes del duelo con Catar.

En el caso de Falcao, el delantero recibió tarjeta amarilla en el primer partido de Colombia en la Copa contra Argentina por un codazo contra Leandro Paredes. Si la video asistencia arbitral (VAR por sus siglas en inglés) hubiera revisado la acción, es probable que la tarjeta para el 9 fuera la roja. ¡De la que nos salvamos!



Por su parte, Duván cometió la tontería –porque no se puede llamar de otra forma– de quitarse la camiseta luego de anotar el 2-0 contra los argentinos, y se llevó la amonestación. En ese momento de euforia no lo pensó, pero ahora sí lo lamenta por ser poco probable que vaya desde el arranque en el juego de mañana. ¿El reemplazante? En los últimos entrenamientos del combinado nacional, el centro delantero fue Roger Martínez: no desconoce la posición y viene mostrando un buen nivel. Buena apuesta.



En el sector del mediocampo, Mateus Uribe, en otra jugada infame –empujar y confrontar a un jugador catarí– y Juan Guillermo Cuadrado, por una patada de las pocas que pueden frenar a Lionel Messi, acumularon una amarilla. Quien ingresaría por Uribe sería Lerma, otro de los que está amonestado pero que no ha sido titular, mientras que Cuadrado, según la penúltima práctica del combinado nacional, sería el extremo por derecha y se arriesgaría a pesar de una posible sanción. Lo necesita: no arriesgarse, pero sí ganar confianza y continuidad, ya que en las dos contiendas anteriores no completó los 90 minutos; entre ambos juegos acumuló 128 minutos y su nivel no ha sido el mejor. Oportunidad para levantar.



La táctica base de Queiroz, 4-3-3, no cambiaría para el último partido, pero nombres como los de Cardona y Luis Díaz le podrán dar un matiz diferente al ataque de la Selección. Picardía por los costados y talento en el mediocampo.



JULIO MONTENEGRO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Julio13m