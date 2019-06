Las claves de la lista definitiva para la Copa América

Carlos Queiroz anunciará este jueves a las 4 p. m., en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, la lista definitiva de 23 jugadores para afrontar el torneo, su primera prueba de fuego real tras haber asumido el cargo. El primer gran reto, la Copa América, está a dos semanas. Y el lunes, en El Campín, se despedirá frente a Panamá, antes de comenzar el viaje a Brasil, con escala en Lima, donde el 9 de junio enfrentará a Perú. Estas podrían ser las claves de la convocatoria.

Apuesta a los referentes. Queiroz, muy seguramente, mantendrá la base que fue al último mundial y que afrontó la eliminatoria, pensando en pelear por el título: David Ospina, Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Wílmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Falcao García deberían ser fijos. Tal vez el único que podría ser descartado es Cristian Zapata.



La duda del tercer arquero. Se da por descontado que, además de David Ospina, Camilo Vargas haga parte de la lista de 23. Pero el hecho de haber llamado seis porteros, el doble de los que necesita, parece indicar que Queiroz no está del todo convencido. Álvaro Montero, que estuvo en los juegos contra Japón y Corea como suplente, sería el tercero, pero Chaux, Novoa y Quintana siguen ahí.



Lateral izquierdo, un dolor de cabeza. El puesto del lateral izquierdo es quizá el más inestable de la Selección Colombia, que hace rato no encuentra un jugador confiable. Desde la lesión de rodilla de Frank Fabra, los tres cuerpos técnicos que han pasado por el equipo han tenido que ensayar: Johan Mojica aún no está listo y Cristian Borja y Déiver Machado no convencieron del todo.



Duván Zapata, fijo y seguramente titular. Lo hecho por Duván Zapata esta temporada es impresionante, y su gran rendimiento lo tiene en la mira de equipos grandes de Europa. Con esos antecedentes debe darse por descontada su convocatoria, y muy seguramente va a pelear la titular con Falcao, si es que Queiroz decide jugar con un solo delantero. ¿Por qué no los dos?



Las posibles sorpresas. De los 23 jugadores que convocó para los partidos contra Japón y Corea del Sur, Queiroz mantuvo a 21 en esta lista. En esos encuentros no estuvieron jugadores como Santiago Arias y Juan Cuadrado. No parecería haber espacio para las sorpresas, aunque en un par de ocasiones Queiroz ha hablado de un nombre propio: Raúl Loaiza, de San Lorenzo.



