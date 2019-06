Las cinco conclusiones que le deja a Colombia el juego contra Perú

Colombia tuvo en Lima su examen más exigente desde que Carlos Queiroz asumió el cargo de seleccionador nacional: enfrentó a otro de los equipos suramericanos que clasificó al Mundial de Rusia 2018, Perú, que además mantuvo la base de jugadores y al técnico, Ricardo Gareca. Al final, ganó 0-3 y dejó buenas sensaciones. Estas son las cinco conclusiones que dejó este partido:

1. Hay variantes. Queiroz sorprendió de entrada al ubicar a Stefan Medina como titular, en reemplazo de Santiago Arias, y a Mateus Uribe al lado de Gustavo Cuéllar. Luego, para la segunda etapa, mandó al campo a Edwin Cardona, a Duván Zapata y a Roger Martínez. Los que entraron respondieron bien y Medina y Mateus, que no había jugado contra Panamá, fueron dos de las figuras del partido.



2. La defensa pasó la prueba. El 0-3 final hizo olvidar que Perú, en especial en el primer tiempo, exigió mucho a la defensa colombiana, puso a trabajar a los centrales y fue muy exigente con toques rápidos y cambios de frente. Es el equipo que más atacó a Colombia en la era Queiroz y el equipo se mostró sólido atrás. Yerry Mina, que preocupaba por su inactividad, va recuperando poco a poco su nivel.



3. Dos referentes no anduvieron bien. Dos históricos de la Selección siguen como titulares con la confianza de Carlos Queiroz, pero en este partido, contra Perú, no se vieron tan cómodos. Uno, Juan Guillermo Cuadrado, que se vio impreciso y todavía no se ha adaptado a partir desde la primera línea en el 4-3-3 que trabaja Queiroz. Edwin Cardona, su reemplazo, lo ha hecho bien y en un momento dado, el DT podría sorprender y ponerlo como titular. El otro, Radamel Falcao García, a quien le costó entrar en el circuito de juego.



4. El dilema de los laterales, para bien. Santiago Arias está consolidado desde hace tiempo con la Selección, pero Stefan Medina demostró que puede darle una gran mano en caso de ser necesario: marcó bien y aunque no salió tanto por el esquema del equipo, cuando lo hizo fue peligroso y de hecho, puso el segundo gol. Por la izquierda, William Tesillo volvió a cumplir con creces, como lo hizo contra Panamá, en una posición que, cuando salió la lista de 23, dejaba muchas dudas. Tanto, que Cristian Borja aún no ha podido jugar.



5. El papel de James. En la última etapa de la era Pékerman, James Rodríguez jugaba suelto por el centro, casi como media punta, con la posibilidad de pisar el área. Con Queiroz, tiene más responsabilidades defensivas y más de una vez ayudó a cerrar el paso por la banda. Está cumpliendo y cuando le dan libertad ha sido importante para atacar.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc