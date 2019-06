Roger y Barrios, las brillantes figuras del triunfo frente a Argentina

Un gol, una gran participación en el segundo y mucho aporte individual. En un juego en el que varios jugadores de Colombia tuvieron un gran rendimiento, Roger Martínez y Wílmar Barrios fueron los más destacados de la Selección. Y eso que el primero no empezó como titular. Este es el análisis individual:

David Ospina: en el primer tiempo no lo exigieron. En el segundo tuvo dos atajadas impresionantes. Bien. Siete puntos.



Stefan Medina: fue la gran sorpresa de la titular y no desentonó. Solo cometió un error, una pelota que perdió en una esquina con Messi y que ayudó a recuperar. Siete.



Yerry Mina: no brilló, pero tampoco sufrió con el ataque argentino. Lo buscaron en el juego aéreo ofensivo, pero no tuvo opciones para anotar. Seis.

Dávinson Sánchez: partido impecable para el zaguero del Tottenham. Seguro en los cierres, fuerte en el mano a mano. Siete.



William Tesillo: un poco desordenado a la hora de salir al ataque, pero en general cumplió. Seis.



Juan Guillermo Cuadrado: Carlos Queiroz lo puso a jugar en la primera línea de volantes, y de ahí salía hacia la banda para complementar el ataque. Dos defectos: algunas malas entregas y pegó mucho. Seis.



Wílmar Barrios: una de las grandes figuras del partido. Lo quitó todo, se entregó los 90 minutos, corrió todo y anuló a Messi. Espectacular. Ocho.



Mateus Uribe: de los tres jugadores que Queiroz ubicó en la primera línea de mediocampistas, fue el que menos brilló, pero no desentonó en el equipo. Probó de media distancia, sin éxito. Seis.



James Rodríguez: el cambio de frente que metió para el primer gol de Colombia y habilitar a Roger Martínez fue la mejor muestra de su clase. Bien. Siete.



Luis Fernando Muriel: una lesión lo sacó muy temprano del partido, cuando hacía un gran trabajo de sacrificio. Sin calificación.



Falcao García: participó más en el primer tiempo que en el segundo, cuando terminó agotado. Lo reemplazó Duván Zapata. Seis.



Roger Martínez: entró por Muriel (17 PT) y fue la gran figura del partido. Se metió en el circuito, anotó un golazo y participó en la jugada del segundo. Ocho.



Jéfferson Lerma: reemplazó a Cuadrado (18 ST) y lo hizo muy bien. Cumplió una función similar, recuperando balones y saliendo a la banda. De un centro suyo llegó el gol de Zapata. Siete.



Duván Zapata: ingresó en lugar de Falcao (36 ST). Trece minutos, contando el tiempo de reposición, fueron suficientes para que demostrara su olfato goleador. Sin calificación.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc