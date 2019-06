Freddy Rincón dio su veredicto sobre Cuadrado en la Selección

Freddy Rincón, el Coloso, es el ícono del volante mixto en la historia del fútbol colombiano. Luego, las modas del fútbol llamaron a ese mediocampista “el de dos áreas”, “el de ida y vuelta”, “el volante llegador”.

Rincón jugaba en la fantástica Selección Colombia de los años 90, como Carlos Queiroz, el DT del equipo nacional, quiere que juegue Juan Guillermo Cuadrado ahora. Sin embargo, sin haberlo hecho mal, ha sido el jugador más criticado del equipo en la primera ronda de la Copa América.



Rincón, un fabuloso crac, el primer colombiano en ponerse la camiseta del Real Madrid, el primero en jugar en el Nápoles que hizo grande Maradona, hizo el maravilloso e inolvidable gol del 1-1 de Colombia contra Alemania en el Mundial de Italia jugando de Rincón de volante derecho...



“¡Yo jugaba de ‘volante de todo’! !Ja, ja, ja, ja!”, dice ahora, desde sus 52 años, y siendo el asistente técnico de Jorge Luis Pinto en Millonarios.



¿Y qué hacía ese ‘volante de todo’?

De todo lo que se puede hacer en el medio y que aproveche para llegar al área. Yo jugué como volante mixto y en la ‘primera línea de 3’ con la Selección: simplemente tenía la responsabilidad de volver a marcar, pero de resto, yo no me privaba de nada.



¿Y varios de sus famosos goles llegaron como volante mixto derecho: el del 1-1 con Alemania, el primero del 5-0 contra Argentina...?

Sí. El técnico da una responsabilidad defensiva, pero, además de eso, uno debe demostrar lo que tiene para dar más.



¿Cuadrado está jugando de Rincón?

Sí. Yo jugaba en una línea de tres y no le veo nada diferente a lo que él está jugando ahora.



¿Cómo lo ha visto?

Lo que pasa es que Cuadrado tuvo problemas físicos. Hay unos que se recuperan de forma rápida y hay otros que se demoran un poco más. A él le está costando volver a su forma normal. El tiene que entender que viene de una ‘para’ de un tiempo considerable: por eso, él tiene que comenzar haciendo la fácil para poder tomar conciencia y ahí sí poder hacer todas las cosas que él sabe hacer. A él, indudablemente, no le faltan la voluntad y las ganas de hacer las cosas bien: eso se le nota a leguas.



Yo lo que pienso es que Cuadrado debe entender hoy teniendo tantas críticas, si bien no ha llegado a ser el Cuadrado grande que ha sido, que el jugador de fútbol se cansa más con el balón y en los pies, que tocando y pasando en espacios libres. Él en este momento no está para hacer eso y abusar de tener la pelota. A él se le pide simplicidad, como lo hace en Italia (es jugador de Juventus): a Cuadrado la gente le está pidiendo que haga acá, en la Selección Colombia, lo que hace allá para comenzar a verlo con una presencia mejor.



¿Cuadrado está para jugar por dentro o por fuera?

Está más acostumbrado a jugar por fuera. Si no recuerdo mal, Cuadrado comenzó como lateral derecho: tiene ese hábito de la punta derecha abierta. Entonces, ahora que está jugando más por dentro se le está dificultando por sus características. Debe llevar tiempo el irse acostumbrando a jugar por la parte de adentro del campo. Por eso hay dificultades en ese momento.



En una rueda de prensa, el DT Queiroz dijo que por sus características de habilidad y verticalidad, Cuadrado sería fantástico por dentro. ¿Lo ve igual?

No, porque las dificultades se están viendo. Por dentro no tiene la gambeta que tiene por afuera. Por dentro, en ese sector hay mucha más gente y es más difícil que pueda tener ese cambio de ritmo que tiene por los lados.



¿Cuadrado tiene algo parecido a Freddy Rincón?

No lo tiene, porque, primero que todo, yo no era un encarador así. Yo era de llegar por sorpresa a los espacios y de ayudar a marcar. Él es gambeteador, yo no lo era. Yo no tengo esas características de Cuadrado. Esas son de Cuadrado.



¿Usted ve a Cuadrado de titular en el partido de mañana contra Chile?

Lo que pasa es que en Colombia hay una ambición: queremos ver jugar a James y a Cardona, pero hay que tener cabeza fría: Colombia tiene que tener una protección atrás porque ni James ni Cardona son jugadores de un retroceso rápido y se necesita estar armados defensivamente para el momento que se necesite.



¿El factor carácter de Cuadrado es un plus para que sea titular?

Cuadrado tiene exceso de personalidad. Porque llegar a hacer lo que él hace ahí, ¡ufff! Mucha gente está en contra de lo que hace, y eso ya demuestra que tiene una personalidad muy grande. Eso, precisamente, es lo que se necesita. Si con esa personalidad entiende el momento de tomar la decisión correcta...



¿Entonces, usted si jugaría con Cuadrado contra Chile?

Si, yo jugaría... Claro está, dependiendo de lo que el técnico le pida y lo que verdaderamente quiere de él. Porque en este partido se debe tener mucho cuidado de no cometer errores: vamos a enfrentar a la actual selección bicampeona de América, con grandes jugadores que en cualquier momento pueden hacer un gol.



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta