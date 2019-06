'Le han hecho bullying y tirado a matar': esposa de Stefan

Para Stefan Medina esta convocatoria a la Selección Colombia para jugar la Copa América ha sido un renacer. Pasó de ser motivo de burlas a constituirse en el equipo de Carlos Queiroz. Su esposa Liliana Ortíz contó todo lo que ha tenido que vivir el lateral derecho.

"De ser amado en Nacional pasó a ser la burla de un país entero en un suspiro. No entendíamos nada, porque era muy injusto. Le echaron la culpa a un pelado que acababa de debutar cuando había 11 jugadores en la cancha. Yo veía los memes, me llegaban otros; que el tronco de un árbol; Frodo, del Señor de los Anillos, era impactante. A la familia le dio muy duro, lloraron, porque Stefan es un gran ser humano y no se lo merecía", dijo Ortíz en una entrevista con El Espectador.



La esposa del futbolista aseguró que todas esas burlas le sirvieron como motivación y las ha usado para mejorar. "Stefan de las adversidades no maldice, pelea o se queja, sino que las usa como motor de vida para ser mejor persona y profesional. El bullying del país entero lo utilizó para superarse a sí mismo".



Finalmente, Ortíz contó que el futbolista no le pone atención a todas las críticas que le hacen. "Pasó de ser la burla del país a ser alguien muy respetado en Monterrey. Siempre lo han visto con mucha admiración. Cuando nos fuimos, nos olvidamos de Colombia y de la selección. La prensa y las redes le han dado muy duro a mi esposo, le han hecho bullying y tirado a matar por mucho tiempo. Por eso no somos muy afines a los medios de comunicación. Si hablan bien o mal, no le prestamos atención".



