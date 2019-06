Tesillo pasó de ser central a lateral y pisa duro en la Selección

William Tesillo lo repite una y otra vez: “Conozco la posición, lo he hecho varias veces de lateral izquierdo”. “¿Pero es que lo ha hecho muy bien”, insisten los reporteros. “Lo he hecho en Junior, en Quindío, en Santa Fe…”, repite Tesillo. “Pero es que usted era muy buen central…”. “Lo hice de lateral todo el semestre en León…”, aclara una vez más el jugador, como para que quede claro que domina esa nueva posición, la que se ganó para ser el titular de la Selección Colombia en la Copa América.

Y tiene razón, ya conoce el puesto. Lo certifica Gregorio Pérez, el técnico de Santa Fe entre 2017 y 2018, quien un día se quedó sin laterales zurdos y tuvo que recurrir a Tesillo, que era su mejor central, para un partido contra River Plate de la Copa Libertadores.



–Tesillo, vas de lateral –le dijo Gregorio Pérez, quien prefería una charla personal con su jugador –. ¿Estás preparado?

–Profe, póngame donde me necesite. Sé jugar de lateral, puedo hacerlo –le respondió el defensor, sin una pizca de nervios ni de dudas.



El juego quedó 0-0 y Gregorio se llevó una idea del potencial que tenía el jugador para actuar en esa zona del campo. Por eso, no le extraña que ahora sea el titular de Colombia. “En algún momento Tesillo fue resistido porque José Pékerman lo llevó en un partido de lateral izquierdo –dice Gregorio Pérez–. En Santa Fe también hubo rechazo cuando lo puse y se decía que no podía jugar ahí. Y ahora lo veo muy bien, porque conoce el sector izquierdo, jugó mucho tiempo de zaguero, pero tiene buena marca y visión para proyectarse. Es un jugador agresivo, fuerte”.



A Tesillo se lo conoció como central, un central rápido, espigado, con muy buena técnica. Pero llegar como central a la Selección era difícil, había que hacer mucha fila. La hizo. En el 2016 fue su primera convocatoria con el técnico José Pékerman, que lo puso cinco minutos de lateral en el partido de las eliminatorias contra Brasil, y luego lo puso de titular en un amistoso contra Corea, en 2017. Es decir que su llegada al puesto no es nueva, no es improvisada.



“Ser lateral es una posición complicada, pero en el sistema que tiene Colombia, con esos cuatro hombres en el fondo, y de la forma que lo hacen, Tesillo no va a tener problemas porque defensivamente es rápido, es muy atento, ha demostrado que no tiene inconvenientes para hacerlo, inclusive cuando Colombia toma la pelota, siempre está marcando la posibilidad del pase para pasar al ataque, además, tiene juego aéreo en las dos áreas”, dice Gregorio Pérez, que lo conoce bien. Era su hombre de máxima confianza en el equipo.



A propósito, Tesillo se cansó de hacer goles en Santa Fe de cabeza, una virtud que tiene, y con la Selección ya le hizo uno a Panamá. Así que con su 1,84 de estatura es un arma de doble filo. Pero además es un jugador que vive su sueño, que está comprometido. “Si juego de lateral o central, haré lo mejor para aportar a la Selección. Siempre que pueda apoyar, desde cualquier posición, lo voy a hacer”, dice Tesillo.

La difícil posición

Ganarse el puesto no ha sido fácil. Por ahí han pasado muchos, y desde Pablo Armero no se consolida otro jugador. Han estado Johan Mojica, Frank Fabra , Farid Díaz, Déiver Machado y Cristian Borja, hoy el suplente (véase nota alterna). Tesillo llegó pisando duro y ya estuvo en los dos partidos de la Copa América, contra Argentina y Catar, sin problemas.



Con la llegada de Carlos Queiroz, Tesillo aparecía como una posibilidad lejana. Pero como los laterales izquierdos escaseaban, el nuevo DT miró los antecedentes de Tesillo y vio que en México venía jugando de lateral, entonces lo llevó a la Copa América. El día de la convocatoria, Queiroz explicó: “Lo observé en las dos posiciones, y la verdad, Tesillo ha jugado toda la temporada de lateral izquierdo, entonces llega con esa experiencia, y nos da un perfil diferente; Borja es proyección, Tesillo es más conservador, más compacto”.



Gregorio Pérez le ha hecho seguimiento, lo llama cada tanto. Está pendiente de sus actuaciones, lo vio en los amistosos contra Panamá y Perú, lo vio contra Argentina y Catar, cree que está en su mejor momento. “En Santa Fe era de primer nivel, y en México sigue manteniendo las mismas condiciones, pero uno lo ve ahora en la Selección más tranquilo, esta confianza que le ha dado Queiroz le va a permitir crecer mucho más”, dice Gregorio Pérez.



Tesillo no está improvisando, su deseo de llegar a la Selección era tan grande que cuando se le abrió una ventana como lateral izquierdo, entró por la puerta grande, pisando fuerte. Conoce la posición y ya lo ha demostrado.



PABLO ROMERO

Enviado especial de EL TIEMPO

Salvador, de Bahía

En Twitter: @PabloRomeroET