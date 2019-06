Juan Guillermo Cuadrado, la duda en el esquema de Colombia

Al principio de la Copa América, Juan Guillermo Cuadrado era la gran incertidumbre, si iba a jugar de titular en la Selección y en qué posición. No se le había visto cómodo en los amistosos previos. Sin embargo, arrancó el torneo y ahí estaba él, en el partido contra Argentina. Fue titular y uno de los más destacados en esa victoria. Pero su nivel bajó en los dos siguientes juegos. Hoy su nombre vuelve a estar en el debate. ¿Está para jugar el partido de cuartos contra Chile? Y, si no juega él, ¿quién podría reemplazarlo?

Cuadrado acumula 186 minutos en el torneo, ha sido titular en los tres juegos, algo que ningún otro jugador de la Selección ha hecho, porque frente a Paraguay hubo 10 cambios, y solo se mantuvo él. Venía de mostrar un nivel alto contra Argentina, donde dominó a la perfección la posición, se lo vio con sacrificio, coraje y marca, como cuando derribó a Lionel Messi para recuperar la pelota a como dé lugar, y también con su juego ofensivo, el habitual, el conocido. Pero en los dos últimos juegos se lo ha visto apagado, sin su habitual dinámica, sin la misma chispa.



El debate en torno a Cuadrado empezó en los amistosos previos a la Copa América. Entonces el técnico Carlos Queiroz lo puso a jugar en la primera línea de volantes. Cuadrado no lució, su nivel fue bajo y se notó que le costaba la posición, más retrasado de lo habitual y con muchas tareas defensivas. Él mismo llegó a reconocer: “Por mis características, mi posición siempre va a ser por las bandas”, dijo, y pensaba que era algo momentáneo. “En Juventus he hecho esa posición, pero me siento más cómodo por los costados”, agregó el jugador.



Después de brillar contra Argentina en la nueva posición, y de bajar nivel contra Catar, volvió a jugar más adelante contra Paraguay, pero tampoco se destacó. Por todo eso se genera el interrogante frente a su titularidad para este viernes, un cuestionamiento que en otras circunstancias no tendría cabida, por la importancia que tiene el jugador en la Selección.

¿Con Cuadrado o sin él?

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los símbolos de la Selección. Un jugador que ha disputado dos mundiales, cuatro copas América, eliminatorias. Un jugador con muchos pergaminos y antecedentes positivos que respaldan su permanencia en el equipo titular de Colombia. De la mano de Cuadrado, el equipo ha librado muchas batallas. Quizá lo que más se le critica es que se empalague con la pelota, que pierda algún balón innecesario. Pero su carácter para este tipo de partidos, como el que tendrá mañana Colombia contra Chile, es incuestionable.



“Trabajamos para soñar, para eso estamos día a día aquí en la Selección y esperamos al final conseguir las metas que buscamos”, dijo Cuadrado durante esta Copa América, tras el partido contra Paraguay en el que él disputó 58 minutos, porque aunque ha sido titular en los tres juegos de la primera fase, nunca juega los 90 minutos. Contra Argentina fue reemplazado al minuto 19 de la segunda parte y contra Catar, en el mismo instante, a los 19.



Las dudas frente a la titularidad de Cuadrado pasan también por las otras posibilidades que tiene la Selección en esa zona del campo y, en especial, en el planteamiento de Carlos Queiroz, con esos tres volantes. Lo que ya ha hecho el DT, durante el desarrollo de los partidos, ha sido: contra Argentina, el que entró fue Jefferson Lerma, contra Catar el DT ingresó a Falcao y con él ganó volumen ofensivo, en un partido muy cerrado, y ya contra Paraguay esa zona estuvo conformada por Lerma, Cuéllar y Cardona, Cuadrado jugó más arriba y fue reemplazado por James Rodríguez. En conclusión, si Cuadrado no arranca, su lugar podría ser ocupado por Cardona o Lerma, ya que Barrios y Mateus parecen fijos. Un indicio es que contra Paraguay descansaron todos los titulares, menos Juan.



La decisión final –que seguramente ya está muy clara para el DT– es de Carlos Queiroz, para un partido ante un rival rápido y peligroso en el medio campo, zona donde Colombia no puede dar ni media ventaja.



PABLO ROMERO

Enviado especial de EL TIEMPO

Sao Paulo

En Twitter: @PabloRomeroET