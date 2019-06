Las cinco conclusiones que dejó la primera fase para Colombia

1. La idea táctica, hay una estructura. Colombia se ha mantenido en la misma idea táctica con Carlos Queiroz: parte de un 4-3-3, que en realidad es muy flexible, con mucha salida de los mediocampistas, que en el papel parten de la primera línea de recuperación. El rol del volante central, tanto Wílmar Barrios en los dos primeros partidos como Gustavo Cuéllar en el último –contra Paraguay–, ha sido fundamental para darle equilibrio y salida al equipo.

La defensa ha respondido bien, aunque le ha faltado un equipo que la exija mucho más: salvo una parte del partido contra Argentina, los dos arqueros, Ospina y Montero, han jugado partidos relativamente tranquilos, y eso tiene mucho que ver con lo que hacen los que están delante de ellos.



Queiroz les exige mucho sacrificio a los jugadores de la mitad de cancha hacia adelante, y más de una vez se ha visto a las figuras del equipo ayudando a recuperar, como Falcao o James. Pero a eso le ha sumado una salida rápida. El plantel, poco a poco, ha asimilado la idea del entrenador y ha ganado solidez.



2. El papel de James , talento y liderazgo. Si bien el equipo ha tenido una estructura muy sólida, la importancia que ha ganado James Rodríguez en el esquema de Carlos Queiroz es muy grande. Puede moverse por toda la cancha: parte de la primera línea, va a las bandas, juega por el centro y también pisa el área.



Algunos le están criticando que no marque goles (lleva 8 juegos sin marcar con la Selección), pero cabe recordar que en el torneo en el que salió como máximo artillero, el Mundial de Brasil 2014, todo le funcionó gracias a un esquema en el que el técnico de entonces, José Pékerman, armó una estructura para jugar sin 9, por la lesión que sacó a Falcao de ese torneo.



El James de hoy es muy colectivo, tiene sacrificio para ayudar a marcar y además está en un momento brillante, lleno de precisión e incluso con lujos, como el pase con borde externo para el gol de Duván Zapata a Catar o como el que le hizo ayer a Luis Díaz en el tanto que terminó anulando el VAR. No la mete, pero hace todo para que sus compañeros lo hagan, y eso es bien importante.



3. Queiroz supo escoger, los que jugaron responden. De los 23 jugadores inscritos para la Copa América, solamente uno no ha entrado a la cancha, el arquero Camilo Vargas, quien quedó por fuera para el juego contra Paraguay, cuando Queiroz decidió poner a Álvaro Montero. Ya desde los dos amistosos previos al torneo (contra Panamá, en El Campín, y contra Perú, en Lima), el técnico les dio minutos prácticamente a todos los convocados. Los únicos que no actuaron fueron Cristian Borja, por enfermedad y, otra vez, Vargas.



Queiroz ha repetido una y otra vez el discurso de que no tiene titulares y siempre hace las cuentas de cuántos jugadores tiene disponibles. Y, de hecho, ha demostrado que no se casa con nombres, sino con rendimiento: jugadores de mucha experiencia con la Selección, como Santiago Arias o el mismo Falcao, han ido al banco de suplentes. Y lo han aceptado bien, como lo demostró el ‘Tigre’ con el mensaje que envió en sus redes sociales antes del partido contra Catar, en el que comenzó desde el banco. Esa confianza que Queiroz les ha dado a todos los integrantes del plantel ha hecho que todo el equipo tenga compromiso con lo que viene.



4. El dilema del 9, Zapata se metió en la pelea. Radamel Falcao García fue hombre de selección, sin discusión, durante los últimos siete años. En ese lapso se convirtió en el máximo artillero de Colombia en toda la historia: tiene 34 y le saca ya 10 de ventaja a Arnoldo Iguarán.



Sin embargo, la extraordinaria temporada de Duván Zapata en Italia, con 22 goles que ayudaron al Atalanta a llegar por primera vez a la Liga de Campeones, abrió la discusión: ¿Falcao o Duván? ¿Por qué no los dos?



Queiroz ha probado con las tres opciones: Falcao solo y titular, en dos partidos; Zapata como inicialista, contra Catar, y los dos juntos, en la última media hora del juego contra el campeón de Asia.



Zapata marcó dos goles. Falcao, por ahora, está en blanco, pero su sacrificio fue elogiado por Queiroz. Ese es un dilema que aún está por resolverse.



5. El papel de Juan Guillermo Cuadrado, aún no se acomoda del todo, pero cumple. El único al que Queiroz ha puesto como titular en los tres partidos que van de la Copa América es a Juan Guillermo Cuadrado. El jugador de Juventus comenzó en los dos primeros encuentros como mediocampista de primera línea, al lado de Wílmar Barrios, pero con mucha salida hacia la banda para tratar de darle juego al equipo desde esa zona.



En el partido de este domingo contra Paraguay, Cuadrado comenzó en otra posición, más parecida a la que ocupó en la era Pékerman, jugando más por la banda, aunque ahora, en un esquema diferente, casi jugando como delantero.



En la etapa de los dos últimos mundiales a los que fue Colombia, Cuadrado tenía muy claro su papel como extremo por la derecha, en especial desde el Mundial de Brasil 2014. Ahora se ve que está tratando de adaptarse al nuevo esquema, con muchas luces pero también con algunos errores que seguramente le corregirán pronto.



“Todo parte de estar bien parados y mantenernos como grupo en la zona defensiva, ya después se van a conseguir los espacios”, dijo Cuadrado antes de la Copa. En eso está.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc