La verdadera idea de Queiroz en la Selección Colombia, en el pizarrón

1. Un equipo físico y con intensidad. Un aspecto clave que mostró esta Selección Colombia durante su participación en la Copa América fue su intensidad en el juego, con un ritmo vertiginoso, no constante, pero sí se dio por momentos, sobre todo en el comienzo de cada periodo, en cada partido.

Y como es inherente a la intensidad, se vio un equipo que le apuesta a una gran condición física para mantener ese ritmo trepidante, que aún no es constante, pero sí notorio. Incluso en el juego contra Chile, Colombia arrancó con un ritmo intenso, pero esa intensidad bajó. Sin embargo, no es correr por correr, es hacerlo con un propósito táctico, y eso fue algo de lo que mostró Colombia por pasajes. No hay equipo intenso sin una buena preparación física. A nivel de selecciones, ese factor está supeditado al trabajo del jugador en su club. Además, influye la etapa actual del torneo, después de la exigencia de las temporadas. Y, con todo y eso, Colombia mostró un juego, o una idea de juego intenso en su colectivo, que es lo importante.



2. Bloques en defensa y en ataque. Defensivamente, Colombia se vio sólido en casi todos los momentos de la Copa América. Por algo quedó eliminado con su arco en ceros, solo quebrado en la definición por penaltis. En el sector defensivo hubo una compenetración entre el volante central Wílmar Barrios y los zagueros Yerry Mina y Dávinson Sánchez. Ese bloque defensivo había fallado en los primeros juegos amistosos de la era Queiroz, en la gira por Asia, contra Japón y Corea, sobre todo por errores en la zona medular, pero el equipo corrigió esa faceta en este torneo. Se vio más corto entre líneas (menos espacios en el campo que pudiera aprovechar el rival). En ataque también se vieron movimientos sincronizados, con un volumen en cantidad, aunque no en profundidad, importante. Este equipo tiene vocación ofensiva, juega hacia el frente, pretende llevar el partido con la iniciativa, la posesión y la agresividad. Aún es una idea en construcción. Pero el bloque intenta ser más generoso con los delanteros, ayudarlos.



3. Presión asfixiante en campo rival. La Selección Colombia intentó ser un equipo incómodo para los rivales. Y por momentos lo consiguió, poniendo en aprietos las defensas con una presión alta, producto de las virtudes analizadas en los puntos 2 y 3, la intensidad, el estado físico y los bloques de defensa y ataque. Un equipo que presiona a su rival en su propio campo es un equipo voraz, ambicioso, que suma hombres en bloque para fastidiar a esos defensores o a ese arquero, para provocar el error. Ese trabajo lo hizo Falcao, pero también James, como se vio en el juego contra Chile cuando Colombia aprovechó que el rival salía jugando en corto, que jugaba la pelota atrás a su arquero, en esos momentos el equipo aceleró e intentó hacer superioridad para recuperar la pelota o al menos para no dejar salir al adversario con tranquilidad. Más de una vez Colombia recuperó la pelota en esa zona rival y creó una rápida asociación desde las bandas y hacia el centro del campo, buscando generar sorpresa ofensiva.



4. Los módulos tácticos no son rígidos. Colombia tiene una idea, una intención inicial, un esquema que se ve muy bonito en la cancha antes del primer toque, un 4-3-3, pero ese sistema es camaleónico, muta, se transforma para defender o para atacar. Algunos teóricos del fútbol afirman que los equipos de fútbol son seres vivos, y sí, tácticamente se mueven, varían, se acomodan y se reacomodan. Eso intenta hacer Colombia, tener esa flexibilidad, ser un equipo que se acomoda a las circunstancias, pero partiendo de unos principios básicos de juego. En el módulo 4-3-3 sobresalían los tres volantes, uno central, Barrios, que los respalda a todos, y dos mixtos que apoyan el bloque ofensivo y defensivo. Ahí, el que más sorprendió fue Cuadrado, porque le tocó jugar en una posición que no es la suya, y en general lo hizo bien. Ese esquema le permitió a Colombia transformarse de acuerdo a las circunstancias del partido y a las exigencias del rival. Por ejemplo, contra Argentina requirió el bloque sólido en la mitad, incluso con el apoyo de Roger (quien reemplazó a Muriel), y con James ayudando a Falcao en la presión. Contra Catar el equipo se soltó más al ataque, liberó a Mateus, a Cuadrado y a sus laterales. En el juego contra Chile mantuvo la figura 4-3-3, como base, pero pasaba a un 4-1-4-1, con Barrios ayudando más a los centrales, y con mucho sacrificio de los volantes. Incluso Colombia también mostró un 4-4-1-1. Es decir, no fue un equipo atornillado.



5.Sacrificio y solidaridad. Nadie le podrá reprochar a esta Selección Colombia que no hubo compromiso ni entrega en cada partido y en cada pelota. Al contrario, una de las características y virtudes del equipo fue su don de solidaridad entre compañeros, de regresos oportunos, de exigencia. A todos se les vio defender, querer ayudar a recuperar el balón, ayudarse entre ellos. Por ejemplo, si Cuadrado, de gran exigencia física por su posición, emprendía un ataque y la pelota se perdía, regresaba de inmediato a llenar el hueco que dejaba. Pero si no, algún compañero estaba ahí para respaldarlo. O si uno de los laterales iba al ataque, tenía un apoyo permanente, quien que le hiciera una cobertura o un relevo, Barrios o los otros volantes. “Quiero resaltar el trabajo del equipo. Nuestro mejor jugador fue el equipo. Valoro mucho el sacrificio que hicieron mis jugadores para jugar ante un gran rival como Argentina”, dijo Queiroz tras la victoria en ese primer partido de la Copa. Colombia fue combativo y no resignó pelotas.



6. Búsqueda de equilibrio. Una de las grandes conclusiones que quedan de esta participación de Colombia en la Copa América es la intención del entrenador de encontrar un punto de equilibrio en el juego del equipo. Y el equilibrio no es otra cosa que generar estabilidad entre lo que se crea y lo que se recibe, es decir, equilibrar fuerzas de defensa y ataque. Antes de que Queiroz llegara al país se lo llamó técnico defensivo, por las experiencias que había tenido en selecciones como Irán, pero desde el primer momento demostró que lo que le interesa es defenderse bien, pero mantener su vocación ofensiva. Equilibrio es defender con más hombres que los rivales y hacer superioridad numérica a la hora de atacar. Equilibrio es no verse sorprendido al perder la pelota, poder reacomodarse rápidamente. Pero el equilibrio también lo dicta la reacción, el paso de defensa al ataque, lo que se conoce como transición. Colombia pretende encontrar ese punto de equilibrio, aún no lo logra del todo, pero parece ser la idea general de Queiroz.



7. Concentración como principio. Uno de los aspectos que más resaltó Carlos Queiroz durante la participación de Colombia en la Copa fue su nivel de concentración, que el equipo, más allá de las situaciones de partido, no perdiera el foco en sus tareas y en sus funciones colectivas e individuales. “Jugaron los noventa minutos con mucha concentración, todavía no hemos hecho goles como los podemos hacer, pero estuvimos bien”, dijo Queiroz tras el juego contra Catar. Estar concentrado es un tema netamente mental, es lo que pasa por la cabeza del futbolista en cada situación, tiene que ver con su toma de decisiones, con corresponder con las tareas asignadas, con no descuidarse, con no olvidarse de la idea colectiva. Colombia vino a presentar fallas de concentración en el juego de cuartos contra Chile, cuando se encontró con un rival de mucha dinámica y velocidad, que lo superó en varios sectores de la cancha. La concentración opera desde que arranca el partido y debe ser constante, porque al menor descuido es cuando se pierden los partidos. Se trata de no desesperar si las oportunidades de gol no llegan, de no caer en pánico si se va abajo en el marcador o el rival se nota más fuerte. Un equipo concentrado puede levantar un mal resultado o un mal momento, pero un equipo ido, puede caer en el caos.



PABLO ROMERO

Enviado especial de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET