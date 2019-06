Julio Comesaña analizó la Selección Colombia de la Copa América

Profesor Julio Avelino Comesaña, entrenador del bicampeón Junior de Barranquilla: En líneas generales, ¿qué vio de la Selección Colombia en la Copa América?

Me queda una sensación general de la primera ronda: la Selección tenía cuerpo, por decir que mostró la búsqueda de una solidez defensiva en donde antes no había tanta preocupación, en el sentido de que en ese antes, el equipo estaba más libre de ir al ataque: los regresos, el reordenamiento defensivo en las transiciones de ataque a defensa no era tan importante. Antes, la Selección recibía más goles. Me quedé con la sensación de que el entrenador (Carlos Queiroz) está buscando ajustar unas cosas que en su concepto debe ajustar. Es un trabajo defensivo.

Pone el acento en el fútbol defensivo. ¿Qué vio en eso?

Por ejemplo: no fue como algunas selecciones de Brasil que ponen saliendo al mismo tiempo a los laterales. Me parece que al pensar en (Stefan) Medina y (William) Tesillo de laterales, estamos pensando en una línea de cuatro zagueros centrales. Me acuerdo de que Tesillo jugó con nosotros (Junior) en el 2014. Lo tenía de central, pero luego lo pasé de lateral. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que Tesillo sí puede jugar como lateral, como también juega Medina; pero que puedan jugar es una cosa distinta a que tengan la claridad de ataque como la tiene un lateral natural. Estos son más defensivos que ofensivos. Me quedó la sensación de que los laterales son más de protección, de respaldo. Si cuando ataca, usted mantiene una línea de cuatro y un volante como (Wílmar) Barrios adelante de ellos, en un 4-1, pues es muy difícil que lo sorprendan. Y mando a (Mateus), a (Juan Guillermo) Cuadrado y a los tres puntas, pues, aparece un equilibrio, un ‘5-5’.



¿Y cómo funciona ese 5-5?

Por lo general hay un bloque que respalda el ataque que va tomando marcas a la espalda de los que atacan para no permitir que el rival recupere la pelota y quedar lejos de ellos. Esto es para intentar recuperar lo más cerca al arco rival.

Los de atrás están respaldando el ataque de los que van en las primeras líneas ofensivas: cinco van al ataque y cuando pierden la pelota, si los otros cinco están bien posicionados y respaldados pueden recuperarla ahí mismo. A Colombia nunca lo agarraron mal parado en los tres partidos que hicieron de la primera ronda.

¿Incluso con Chile, que fue superior, tampoco le crearon tantas opciones?

Sí, por eso. Yo creo que se priorizaron algunos ajustes que, a su entender, quería hacer el señor Queiroz, que debe ser, seguro, lo mejor para Colombia.



Pero, permítame, yo quiero hacer memoria con esto: el señor Queiroz–que cuando lo he escuchado me ha parecido un hombre inteligente–dirigió muchos años a Irán y hizo una buena labor allá. Pero Pékerman (José, el anterior entrenador de Colombia) siempre dirigió en Argentina, un fútbol histórico con buenos jugadores y con un aureola que obliga a ir al frente. El futbol de ambos países es distinto. Al señor Queiroz le tocó en Irán, con menos herramientas, hacer un fútbol más ordenado.

Y, otra cosa: Colombia ha tenido en los últimos años algo que a mí no me termina de llenar: como ha habido mucho centro delantero o atacante central bueno como Teófilo, Falcao, Bacca, Muriel, Duván Zapata y Roger Martínez, entonces como que hay que buscarles un lugar a ellos, y casi siempre se ha estado jugando en la zona izquierda con un atacante central, y sabemos que no es lo mismo.



¿Igual que en el caso de los laterales?

Mire: pueden hacerlo, pero hay dos cosas: la primera, por lo general se juega con un hombre de pierna cambiada de afuera para adentro porque al tener la pierna cambiada pierde desborde. Eso hace que de ese lado deba jugar un lateral con mucha profundidad en la salida y un volante que meta una pasada por afuera; pero Colombia tiene a Cardona, que va por dentro; tiene a James, que casi siempre lo tienen por la derecha y hacia adentro. Y, segundo, el rival también pone a alguien por ahí, y ese delantero central debe regresar, y ahí empieza el desgaste.



¿Se dice que esta Colombia es más europea, más vertical, que presiona más?

Yo no podría aseverar eso. Puedo decir que me queda la sensación de que el señor Queiroz está tratando de organizar las cosas, diría yo, como corresponde para generar seguridad, confianza y no un equipo que salga a lo loco a atacar y que termine perdiendo los partidos. Me da la sensación de que no hay duda de que él realmente quería llegar a la final con el equipo, pero que él está en un trabajo a largo plazo en el que los resultados inmediatos deberán ser en la eliminatoria del Mundial; sin decir que la Copa América no importaba, porque siempre importa ganar, porque todo el mundo quiere ganar. El señor Queiroz sabe lo que es estar largo tiempo en una selección, y esto le da pie para sacar muchas conclusiones.



No es curioso, por decirlo así, que el mismo equipo que le ganó a Argentina 2-0 fue el mismo que empató 0-0 con Chile, y en un buen sector de la crítica y la opinión se pasó de favoritos a muy malos...

Si miramos, Colombia no dejó esa sensación tan agradable que había dejado en la primera ronda, pero también jugó con un rival que genera muchas dificultades. Sin embargo, Colombia no perdió ningún partido, no recibió goles, y veo las cosas muy bien, a tal punto que se levantó esa ola de que iba a ser campeón de América. Si eso pasó, por algo pasó. Tampoco ahora vamos a ponernos a decir por un partido, y en definición de penales, que fue un desastre, que nada sirve.



Tanto los medios de información como las empresas, en todo y permanentemente, estamos vendiendo una ilusión, a veces con fundamentos ciertos, claros, y otras veces sin ellos. No se deben dejar confundir, aceptar que algo no funcionó en el estilo, pero también pensar que no funcionó porque Chile tiene jugadores muy experimentados que tienen liderazgo y autoridad. Es una generación muy fuerte con, además, un entrenador como Reinaldo Rueda.



¿Cómo califica la participación en la Copa América?

Buena, dentro de las situaciones que está. Hay que esperar a ver qué le dejó al entrenador. Creo que él está buscando una salida defensiva; entiende que tiene que ser defensivo trayendo a otros hombres. De pronto, esos mismos jugadores va y le hacen 4 goles a Brasil en otro partido y dicen que tenía la razón el técnico. No hay que apresurarse: un partido no es nada, muy poca cosa para juzgar a un equipo. Se deben tener paciencia y tranquilidad.



¿Hay una diferencia entre el 1-1 y la eliminación con Inglaterra en el Mundial y el 0-0 con esta eliminación en la Copa América?

Yo pienso que esas cosas tienen un parecido, porque en el fondo lo que hay es una situación emocional negativa, de sensaciones de cosas malas. A todos nos pasa lo mismo. Cuando las cosas salen bien somos reyes, pero cuando salen mal, pues... Lo mejor es aceptar. A mí no me hizo sentir nada mal.



¿El experimento le pareció bueno?

Sí, no me disgusta. En el último partido Colombia se encontró con Chile, que es un buen equipo. Pero hubo corrección, hubo entrenador nuevo, y eso genera muchas cosas.



