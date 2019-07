La sanción mayúscula a la que se expone Messi por sus declaraciones

¿Qué si fue justa la expulsión o no? ¿Debió ser amarilla para Messi y roja para Medel? ¿Por qué no reviso el VAR la jugada? Son algunas de las de las dudas que generó la polémica tarjeta roja que recibió Lionel Messi durante el partido por el tercer puesto de este sábado contra Chile. Además de la sanción que recibirá el capitán de Argentina por su expulsión, las medidas que tome la Conmebol por cometer una infracción a los principios de conducta pueden ser más graves de lo que se piensa.

En el informe del árbitro del encuentro, Mario Díaz de Vivar, la justificación de la tarjeta roja a Messi fue por "emplear lenguajes y/o gestos ofensivo, insultante o humillante; por confrontar con el adversario, en un incidente cuando el balón ya no está en juego, propinando un fuerte golpe con el hombro al adversario”.

Este es el informe oficial de Diaz de Vivar sobre las expulsiones de Medel y Messi pic.twitter.com/cbMX0UqlCV — Manuel Olivari (@ManuOlivari) 6 de julio de 2019

De esta manera, al haber recibido de manera directa la expulsión, según el Reglamento Disciplinario de la Conmebol en el artículo 74, punto 2, inciso C, deberá pagar el castigo en los próximos partidos oficiales que organice la misma Conmebol o la Fifa. En ese orden de ideas, se perdería las dos primeras fechas de la Eliminatoria Suramericana al Mundial de Catar 2022, que empieza en marzo de 2020.

La sanción puede ser más grave

Una vez finalizó el encuentro, Messi no salió a recibir la medalla por el tercer puesto con sus compañeros. Después en zona mixta se apoderó de él el 'espíritu de Maradona' y atacó con toda a la Conmebol. "Creo que me pasaron factura por lo que dije el martes (luego de las semifinal ante Brasil). No fui a recibir la medalla por un poco de todo. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo en esta Copa”.

El reglamento de la Conmebol puede llegar a sancionar a Messi hasta por 2 años por las declaraciones que hizo luego del partido del tercer puesto en la Copa América. Foto: Captura de pantalla

¿Lo pueden sancionar por estas declaraciones? ¡Claro que sí! Según el artículo 7, incisos B, D y F, Messi podría tener una sanción de hasta 2 años, lo que lo dejaría sin poder participar en la Eliminatoria Suramericana y, además, tampoco estaría de la Copa América de 2020, que organiza de forma conjunta Argentina y Colombia. Las medidas que se tomen por lo sucedido con Lionel Messi se conocerán una vez el Tribunal de Disciplina de la Conmebol analice esta situación.

DEPORTES