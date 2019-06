Siga y conozca el salón de la fama del partido Colombia vs. Argentina

Los jugadores de Colombia tuvieron un alto rendimiento en el triunfo 0-2 sobre Argentina en el debut de la Copa América y al estilo del ‘Diario de la Copa’, EL TIEMPO decidió otorgarles a los siguientes futbolistas personajes destacados debido a las cualidades mostradas durante el encuentro. Así que siga al ‘salón de la fama’ del partido.

El correcaminos

Wílmar Barrios se ‘comió’ la cancha. No solo cumplió con su tarea defensiva de recuperar el balón sino que mostró despliegue en materia ofensiva. Pisó con propiedad el campo contrario y le dio salida al equipo. Su partido fue tan limpio que no cometió ninguna infracción y no recibió tarjeta amarilla.

El David Copperfield

Un truco de Roger Martínez contra Argentina terminó por ser un golazo. Apareció cuando nadie lo tenía en y, por arte de magia, ni Saravia, ni Otamendi, ni Pezzella, adivinaron como lo hizo. Además, tuvo movilidad en el frente de ataque y se presenta como una opción para el 11 inicial contra Catar el miércoles.

La Máscara

Se puso la máscara para defender. ¿Era el Cuadrado que conocemos? Sí, pero con doble función. Cumplió y con buena calificación en materia de coberturas defensivas. Se quitó la máscara y volvió a ser el que conocemos. Manejó la pelota, mejoró en su precisión y fue variante en zona ofensiva.

EL Einstein con balón

Un toque aquí, un túnel allá. Un globito para aliviar y una gran asistencia. Aunque no fue uno de los mejores partidos de James Rodríguez, apareció con sus genialidades cuando lo tuvo que hacer. Asistió a Roger Martínez para el primer gol - cambio de frente de costado a costado- y asumió el manejo del balón.

DEPORTES