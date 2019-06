'Cada día me voy sintiendo mejor': James

James Rodríguez fue titular contra Perú, jugó 73 minutos, como había anticipado el técnico Carlos Queiroz. No estuvo en su nivel más alto pero, asegura, cada vez se siente mejor.

"Cada día me voy sintiendo de mejor manera. Me quedan unos días para poner me mucho mejor", dijo James luego del triunfo de Colombia 0-3 contra Perú.

El volante, que contra Panamá apenas jugó unos minutos, analizó que el rival de este domingo fue muy difícil. "Todos saben que Perú en los últimos años juega bien, tácticamente es fuerte. Nos exigió mucho. Hicimos un excelente partido"



"Hay que ir probando y más en amistosos. Carlos está viendo todo, tenemos unos días para ya estar bien", agregó el jugador.





