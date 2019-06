'No me pareció que haya pegado en la mano': Díaz sobre el gol anulado

Partido. Estoy contento por el buen juego que se hizo durante los 90 minutos. El equipo jugó de buena manera, sabíamos que era importante conseguir el triunfo por la confianza que nos dio Carlos Queiroz, eso se vio reflejado durante el partido.

El gol. La verdad no me pareció que me haya pegado en la mano, pero en el VAR lo están viendo más cerca, con todas las cámaras y repeticiones, es parte del juego y ahora que seguir.



Su puesto. Mi posición es que le puedo aportar al equipo, jugar bien, posicionarme bien en el campo. El que entre o le toque jugar está muy bien, aportándole esa confianza al grupo. Ahora toca descansar.



DEPORTES