¿Hubo trueque de Mundial femenino por final de Copa América?

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, le aseguró a EL TIEMPO que no hubo ningún trueque para que al país se le entregara la final de la Copa América del 2020 a cambio de desistir de su intención de realizar el Mundial femenino del 2023.

“No hay trueque de nada. No hay nada de nada. Eso fue una gestión de la Federación Colombiana con Conmebol y nos aprobaron que se jugara el partido por el tercer y cuarto puesto y la final en Colombia. De resto, los demás partidos con en Argentina y en Colombia, mitad y mitad”, precisó Jesurún.

El dirigente confirmó que la final se jugará en Barranquilla y que en la decisión de la Conmebol no tuvo nada que ver el Gobierno colombiano.



“El Gobierno no ha tenido nada que ver. La Conmebol y la Fifa no aceptan intervenciones del Gobierno. El que le avisa al presidente Duque soy yo. Soy el que lo llamo y le doy la noticia y él lo anuncia, pero el Gobierno no tiene nada qué ver. Necesitamos el aval del Gobierno para los campeonatos, pero más nada. El Presidente nos ha apoyado a nosotros en el tema de la aspiración”, aseguró el dirigente.

Sobre si Colombia sigue con la intención de organizar el Mundial femenino del 203,



Jesurún afirmó:“En cuanto a ese tema pues hay un proceso que ya se cerró. Hay 211 Federaciones pertenecientes a la Fifa y entre ellos determinan los aspirantes. Nos dieron un plazo, mandamos el brochure y eso se definirá el año entrante. Los que están aspirando son 9, de Europa, de Asia, de África. Es una competencia diferente. El candidato más importante son las dos coreas”.



Deportes